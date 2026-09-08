Se confirmaron los grupos y la fecha de inicio para la Copa Neuquén
Lifune definió cómo se jugará la fase de grupos de la Copa Neuquén, el último torneo de la temporada.
Luego del cierre del Oficial de Lifune, el calendario de la temporada seguirá con la Copa Neuquén que empezará el 19 y 20 de septiembre y ya definió cómo se conformarán los grupos.
La fase inicial se dividirá en seis grupos de cuatro equipos donde participarán los 24 clubes de la A y B de Lifune. Se jugará a partidos ida y vuelta y clasificarán a octavos de final los dos primeros de cada zona y los cuatro mejores terceros.
En el Grupo A se destaca la presencia de Don Bosco y Unión que se enfrentarán en el clásico de Zapala. El Canario viene de ascender a la A de la que participará nuevamente en 2027.
En esta oportunidad, Alianza y Petrolero quedaron separados por lo que no habrá clásico de la comarca petrolera. Lo mismo para Independiente y Pacífico que también quedaron en zonas diferentes.
La última Copa Neuquén quedó en manos de Independiente de Neuquén que le ganó la final por penales a Alianza en Centenario. El Gallo luego fue bicampeón de Lifune y en el medio San Patricio del Chañar obtuvo la Copa Provincial.
Este año el calendario fue distinto al de otras oportunidades y la Copa Neuquén cierra la temporada. En 2025 se jugó antes del Oficial.
Los grupos de la Copa Neuquén
Zona A: Petrolero, Don Bosco, Rivadavia, Unión de Zapala
Zona B: San Patricio del Chañar, Deportivo Rincón, Añelo, Esperanza
Zona C: Alianza Cutral Co, Bicicros, Los Canales, Unión Vecinal
Zona D: Maronese, Sapere, Atlético NQN, Pacífico
Zona E: Río Grande, Patagonia, Villa Iris, Eucalipto Blanco
Zona F: Independiente, Confluencia, Centenario, San Lorenzo
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