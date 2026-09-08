Se confirmaron los grupos y la fecha de inicio para la Copa Neuquén

Luego del cierre del Oficial de Lifune, el calendario de la temporada seguirá con la Copa Neuquén que empezará el 19 y 20 de septiembre y ya definió cómo se conformarán los grupos.

La fase inicial se dividirá en seis grupos de cuatro equipos donde participarán los 24 clubes de la A y B de Lifune. Se jugará a partidos ida y vuelta y clasificarán a octavos de final los dos primeros de cada zona y los cuatro mejores terceros.

En el Grupo A se destaca la presencia de Don Bosco y Unión que se enfrentarán en el clásico de Zapala. El Canario viene de ascender a la A de la que participará nuevamente en 2027.

En esta oportunidad, Alianza y Petrolero quedaron separados por lo que no habrá clásico de la comarca petrolera. Lo mismo para Independiente y Pacífico que también quedaron en zonas diferentes.

La última Copa Neuquén quedó en manos de Independiente de Neuquén que le ganó la final por penales a Alianza en Centenario. El Gallo luego fue bicampeón de Lifune y en el medio San Patricio del Chañar obtuvo la Copa Provincial.

Este año el calendario fue distinto al de otras oportunidades y la Copa Neuquén cierra la temporada. En 2025 se jugó antes del Oficial.

Los grupos de la Copa Neuquén

Zona A: Petrolero, Don Bosco, Rivadavia, Unión de Zapala

Zona B: San Patricio del Chañar, Deportivo Rincón, Añelo, Esperanza

Zona C: Alianza Cutral Co, Bicicros, Los Canales, Unión Vecinal

Zona D: Maronese, Sapere, Atlético NQN, Pacífico

Zona E: Río Grande, Patagonia, Villa Iris, Eucalipto Blanco

Zona F: Independiente, Confluencia, Centenario, San Lorenzo