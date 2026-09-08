Dibu Martínez, nominado al mejor arquero del mundo en la gala del Balón de Oro

Emiliano Martínez recibió un nuevo reconocimiento a los logros en su carrera deportiva y fue nominado al premio Lev Yashin. El arquero es el único argentino distinguido en la gala del Balón de Oro y buscará repetir lo conseguido en los años 2023 y 2024.

Dibu Martínez atajó un nuevo Mundial con la Selección Argentina y se cambió de club en la Premier League. Dejó Aston Villa y ya regala atajadas a los hinchas de Chelsea en Londres.

Dib Martínez nominado al premio Lev Yashin como mejor arquero del mundo

Debido a la temporada 2025/26 que tuvo tanto con Aston Villa, con quien ganó la UEFA Europa League, como también con la Selección Argentina, con la que llegó a la final del Mundial, el arquero nuevamente peleará por el trofeo que ya obtuvo en 2023 y 2024.

La gala del Balón de Oro se llevará a cabo el lunes 26 de octubre en The London Palladium, en la capital inglesa.

Emiliano Martínez fue distuinguido junto a otros nueve arqueros: Yassine Bounou, Thiabaut Courtois, Joan García, Gregor Kobel, Édouard Mendy, David Raya, Matvéi Safanov, Unai Simón y Vozinha.

En esta oportunidad competirá con otros nueve colegas. Dentro de los nominados aparece David Raya, quien ganó el premio a mejor arquero del Mundial 2026, en el que solamente recibió un gol en los ocho partidos que disputó.

Por otro lado, hay una sorpresa dentro de los 10 elegidos, ya que allí está Vozinha. El arquero de 40 años que se destacó en la Copa del Mundo con Cabo Verde y que se convirtió en refuerzo de Colo Colo es parte de la lista por primera vez en su carrera.