Rescates en El Bolsón durante este fin de semana largo por carnaval: una turista de Puerto Madryn se lesionó en un cerro

Una mujer se lesionó durante una travesía en el Cerro Año Nuevo. Foto: Gentileza Noticias del Bolsón.

Dos rescates hubo en El Bolsón durante este fin de semana largo por carnaval. Ayer fue evacuada una turista de Puerto Madryn lesionada en la cumbre del Cerro Año Nuevo, al pie de Los Laguitos.

Otro de los operativo fue el domingo camino al refugio Hielo Azul.

Rescate de una turista de Puerto Madryn

Cecilia Gallardo, titular y directora de Operaciones de Protección Civil de Río Negro, informó que el lunes en horas de la tarde recibieron una alerta por una mujer que presentaba una lesión y no podía descender por susa propios medios. Estaba en Cerro Año Nuevo.

Un grupo de rescatistas trasladaron a la turista hasta el Refugio Los Laguitos, donde recibió asistencia y resguardo, indicó el sitio Noticias del Bolsón. Más tarde, se hizo el descenso por vía terrestre, utilizando el UTV de Protección Civil. También personal de bomberos voluntarios participaron del operativo que culminó alrededor de la medianoche.

Rescate en Anprale en El Bolsón

Otro de los rescates fue el domingo. Un turista de Buenos AIres, de 45 años, se lesionó la rodilla mientras se dirigía al refugio Hielo Azul, en el Área Natural Protegida Río Azul-Lago Escondido (Anprale).

El medio Ahora Comarca marcó que del operativo participaron efectivos de la Policía de Río Negro y de Protección Civil.