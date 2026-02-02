Un policía rescató a dos turistas en un arroyo en Bariloche: iban caminando hasta que no pudieron salir del agua

Febrero arrancó con momentos de tensión en el lago Moreno de Bariloche. Una pareja de turistas se estaba ahogando hasta que un policía decidió arrojarse al agua y rescatarlos por sus propios medios.

Según pudo averiguar Diario RÍO NEGRO, el hecho ocurrió este domingo después de las 16, en inmediaciones del Puente Angostura.

Allí, dos jóvenes oriundos de provincia de Buenos Aires intentó cruzar caminando el lago. Sin embargo, en un determinado momento quedaron atrapados en el agua, sin poder salir por sus propios medios.

En ese instante, en medio del pedido de auxilio, un agente de la Unidad 55 de Llao Llao decidió arrojarse inmediatamente al agua.

El uniformado logró rescatar a la pareja de 25 años cada uno, quienes luego fueron asistidos por personal de Bomberos y de Protección Civil. Una vez atendidos, los trasladaron hacia su hotel de alojamiento.

Mientras tanto, desde la Policía de Río Negro informaron que el agente -identificado como Geremías Ezequiel Dina- se encuentra en «perfecto estado de salud» tras su intervención.

Encontraron una munición naval en Allen

Un hallazgo poco frecuente se dio este lunes tras un incendio en Allen. Bomberos detectaron dentro de una vivienda una munición naval y tuvieron que proceder a detonarla.

Según informaron fuentes policiales a Diario RÍO NEGRO, el hecho ocurrió cerca de las 7.20 en una propiedad ubicada entre la Ruta 65 y el acceso Martín Fierro.

Dos dotaciones procedieron a intervenir en el siniestro, y una vez que el fuego estuvo controlado, detectaron un proyectil en el interior de la vivienda.

En principio, no corría riesgo de explosión por el artefacto. Sin embargo, como corresponde a una ley provincial, se dio lugar a la brigada antiexplosivos de Roca para detonar la munición.

La casa correspondería a un exmilitar y, aparentemente, el foco ígneo se produjo por un incendio de pastizales que se propagó hacia la estructura.