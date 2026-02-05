Retirarán una unidad de servicio de un histórico tren turístico de la Patagonia: ¿cuáles son los motivos?

La situación de La Trochita, el emblemático tren turístico de la Patagonia, se prepara para fortalecer su servicio. Autoridades de Chubut confirmaron que actualmente solo quedan dos locomotoras en funcionamiento (una en Esquel y otra en Trevelin) y que, para garantizar la temporada de invierno, deberán recurrir a una medida de emergencia: recuperar una máquina que estaba exhibida como monumento.

La municipalidad de Esquel confirmó que la locomotora no cuenta con los principales requisitos y repuestos necesarios para continuar operando. Ante esta situación se confirmó que la histórica gigante de hierro pasará a desguace próximamente.

Se resolvió retirar de una plazoleta pública una locomotora conocida como “la 107”, que había sido colocada allí como monumento. Esa máquina será llevada a los talleres y será puesta en valor, reutilizando las partes que todavía puedan servir de las máquinas dadas de baja para mantener operativo el servicio.

Personal ligado al transporte afirmó que la decisión es una forma de “desvestir a un santo para vestir a otro”. El objetivo ideal es garantizar que La Trochita pueda seguir circulando durante la siguiente temporada invernal, cuando el servicio turístico resulta clave para la región.

Retirarán a La Trochita de servicio: los motivos

Uno de los principales motivos de la baja de servicio de La Trochita es la falta de fondos enviados desde Nación. El sustento económico aportado desde el Gobierno era el principal ingreso y sustento para mantener en funcionamiento el servicio en Chubut.

El quite del ferroviario generó revuelo en la comunidad al tratarse de un atractivo emblemático de la Patagonia, que también es una fuente de empleo y un símbolo cultural con proyección internacional. El ferrocarril atrae miles de turistas todas las temporadas y generaría una gran perdida de identidad en la región.

Otro de los principales motivos es la falta de repuestos. Las unidades cuentan con más de 90 años y mayormente cuentan con piezas y elementos que ya no se fabrican en la actualidad. El constante reparo y la inexistencia de repuestos fue otro agravante para La Trochita.

Si bien se pueden solicitar algunos repuestos a particulares, estos requieren trabajos artesanales costosos, los cuales hoy están fuera del alcance presupuestario del servicio ferroviario.