Video | La visita más tierna: un pingüino de Magallanes sorprendió en Playas Doradas

La visita más tierna fue capturada en Playas Doradas. Un pequeño pingüino de Magallanes llegó a las costas de la ciudad rionegrina y sorprendió a las personas que estaban presentes en el lugar. El pequeño estaba solo por lo que se cree que estaba perdido o había parado para descansar, pero como es sociable no tuvo problemas cuando alguien se acercó unos metros para mostrar en un video el espectacular momento:

Un pingüino de Magallanes sorprendió en Playas Doradas

El video fue compartido en redes sociales por el periodista Pablo Zeta y enterneció a todos los usuarios. Si bien se desconoce los motivos por los que arribó al lugar, estiman que pudo ser por cansancio o vejez. De igual manera las personas resaltaron que se lo dejó tranquilo para que el animalito pudiera continuar su camino.

La especie capturada es un ejemplar de Pingüino de Magallanes (Spheniscus magellanicus), es una de las especias más común en las costas de la Patagonia y se reconoce fácilmente porque presenta ciertas características como:

Doble banda negra: distinto a otros pingüinos similares, el de Magallanes tiene dos bandas oscuras entre la cabeza y el pecho.

Patrón de la cara: presenta esa característica franja blanca que nace en la base del pico, pasa por encima de los ojos y baja por los costados del cuello hasta unirse bajo la garganta.

Piel rosada: se puede apreciar una pequeña zona de piel sin plumas de color rosáceo alrededor del ojo, esta les ayuda a liberar calor corporal.

Según la información brindada por especialistas, es muy habitual ver esta especie en las cosas de Río Negro y Chubut, sobre todo durante su ciclo reproductivo y de migración.

Recomiendan que en caso de cruzarlos en la playa: mantengan una distancia mínima de dos metros, no intentar alimentarlos ni mojarlos, y evitar que perros u otras mascotas se acerquen.