Reyes Magos en Neuquén | Cierre hoy con música, espectáculo de circo y apagado del árbol de Navidad: todos los horarios

Con shows que incluyen un espectáculo de circo, música y la presencia de los Reyes Magos, hoy tendrá su cierre la primera edición de Capital Navideña en Neuquén. Conocé el cronograma y horarios este 6 de enero.

Entre las actividades, hoy será el apagado de las luces del pino de Navidad.

El cronograma en Reyes Magos y todos los espectáculos

Desde el Municipio de Neuquén indicaron que se realizará el cierre de la primera edición de Capital Navideña. Desde las 21, en la explanada del monumento a San Martín, los vecinos podrán disfrutar de los espectáculos y sacarse la tradicional foto con el arbolito, antes de que se apaguen sus luces y deje de iluminar el centro de la ciudad.

El broche de oro será con contará con la presentación del grupo Suzuki, integrado por niños y adolescentes violinistas, y con el espectáculo de circo del Dúo D2. También estarán Papá Noel y los Reyes Magos para que las familias puedan sacarse una foto.

Reyes Magos en Neuquén: a qué hora se apagará el árbol de Navidad

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, destacó que por el evento Capital Navideña, que comenzó el 8 de diciembre «más de 200.000 personas pasaron por el arbolito, se sacaron fotos y disfrutaron de los eventos que se realizaron durante los fines de semana”.

La funcionaria precisó que a las 00:00 se apagarán las luces del arbolito.

Además, anunció que el 1° de noviembre comenzará la segunda edición del evento. “Vamos a volver con esta propuesta que llegó para quedarse”, remarcó.

Cierre de Capital Navideña en Reyes Magos

En ese sentido, enumeró algunas de las propuestas más convocantes: “Navidad en Familia fue disfrutada por más de 50.000 personas; el concurso de vidrieras navideñas llegó para quedarse; hubo presentaciones de coros, intervenciones artísticas, el gran árbol navideño, las fotos con Papá Noel, la Carrera Navidad Kids y el emotivo Pesebre Viviente”.

“Estamos muy contentos y felices por lo que se generó en la ciudad y en las localidades cercanas”, agregó.

Por otro lado, Pasqualini adelantó que con el cierre de Capital Navideña comenzará el Verano Cultural, con distintas propuestas y la previa de la Fiesta Nacional de la Confluencia.