Neuquén encendió el árbol de Navidad este lunes 8 de diciembre. La iniciativa formó parte de un conjunto de actividades durante este mes que incluye espectáculos, una Misa Criolla y ferias.

El arbolito, ubicado en la zona del Monumento a San Martín, es un cono de 18 metros de alto, que en el extremo hacia el cielo tiene una estrella de dos metros. Con el encendido oficial, comenzaron las actividades navideñas en Neuquén Capital.

¡En fotos! Así fue la inauguración del arbolito de Navidad en Neuquén

La inauguración contó con presentaciones corales. La apertura estuvo a cargo del coro «Arco Iris», con unas 50 voces dirigidas por Pablo Arroyo. Luego fue el turno del Coro de Cámara «Por Muchos Años» dirigida por Damián Cazeneuve y el cierre fue de «Gospel Patagónico», un agrupamiento de 75 voces que cumple 10 años de trayectoria dirigidos por Alberto Matamala y la producción de Marcela Vega.

1/ 7 Árbol de navidad en Neuquén: Foto: Cecilia Maletti. 2/ 7 3/ 7 4/ 7 5/ 7 6/ 7 7/ 7 Árbol de navidad en Neuquén.

Cómo siguen las actividades navideñas en Neuquén Capital

Habrá un paquete de actividades el 13 y 14 de diciembre en el Parque Jaime de Nevares. Se realizará una edición especial de Neuquén Emprende y Confluencia de Sabores para acompañar la temática. Durante esos días se podrá disfrutar de la presentación de la Misa Criolla y de la Orquesta Sinfónica de Neuquén junto con una feria navideña y productos locales.

La agenda continúa el 18 de diciembre el sorteo navideño organizado por la Municipalidad entre los niños de todos los barrios de Neuquén. Además, el intendente Mariano Gaido invitó a la corrida familiar Navidad Kids del 20 de diciembre y señaló que será “un momento para compartir en familia, sin celulares, sin pantallas. Esperamos más de 3.000 chicos y a sus familias para que disfruten de la ciudad”.