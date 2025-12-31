Reyes Magos en Neuquén: el BPN lanza seis días de descuentos y cuotas, cómo es la promoción

Epígrafe: Las tarjetas Confiable, Visa y MasterCard del BPN forman parte de la campaña.

El Banco Provincia del Neuquén (BPN) anunció una promoción especial por el Día de Reyes que estará vigente durante seis días y apunta a facilitar las compras familiares. La propuesta incluye financiación sin interés y descuentos en distintos rubros comerciales.

Compras de Reyes: el BPN ofrece hasta 12 cuotas sin interés

Según informó el gobierno provincial, la iniciativa se desarrollará entre el 1 y el 6 de enero y contempla beneficios exclusivos para quienes abonen con tarjetas de crédito de la entidad en comercios adheridos.

La principal ventaja de la campaña está destinada a quienes utilicen la tarjeta de crédito Confiable, con la posibilidad de acceder a hasta 12 cuotas sin interés y un reintegro del 10 por ciento sobre el monto de la compra, sin tope establecido.

La promoción estará vigente en comercios de Neuquén y Río Negro. (Foto: archivo)

Además, los clientes que paguen con tarjetas de crédito Visa o MasterCard del banco podrán financiar sus consumos en hasta seis cuotas sin interés, siempre que la operación se realice en locales incluidos en la promoción.

Entre los rubros alcanzados se encuentran jugueterías, librerías, indumentaria, marroquinería, zapaterías, artículos deportivos, computación, tecnología y bicicleterías.

Cómo saber cuáles comercios de Neuquén y Río Negro están adheridos

La campaña incluye comercios de toda la provincia del Neuquén y de Río Negro que formen parte del Club de Beneficios BPN y que se hayan adherido específicamente a esta acción promocional.

El listado completo de locales adheridos puede consultarse en el sitio web oficial del banco, dentro de la sección Club de Beneficios, donde se encuentra disponible la información actualizada de la campaña.

Desde el gobierno también indicaron que quienes aún no cuenten con tarjetas del BPN pueden solicitarlas en cualquiera de las sucursales o iniciar el trámite de forma online para acceder a las promociones vigentes.