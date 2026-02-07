Riesgo alto y extremo de incendios forestales en Río Negro: piden extremar precauciones

El Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) de Río Negro informó que este sábado se mantiene elevado el riesgo de incendios en gran parte del territorio provincial, debido a las condiciones climáticas adversas, especialmente las altas temperaturas y la sequedad ambiental.

Altas temperaturas mantienen elevado el riesgo de incendios forestales en Río Negro

Según el parte diario elaborado a partir de datos de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, el índice de peligrosidad por incendios es alto en Bariloche, muy alto en El Bolsón y Luis Beltrán, y extremo en General Conesa. En la Zona Andina, en particular, persisten las temperaturas elevadas, por lo que se recomienda extremar las medidas de prevención.

Desde el organismo provincial reiteraron la importancia de respetar las restricciones vigentes en el marco de la Emergencia Ígnea, evitando cualquier acción que pueda generar focos ígneos, como el uso de fuego al aire libre o la quema de residuos.

Asimismo, se solicitó a la comunidad mantenerse informada a través de los canales oficiales y, ante la detección de humo o una situación de riesgo, comunicarse de inmediato al 103 para avisar a las autoridades.