Río Negro: piden reforzar las medidas de prevención ante el alto riesgo de incendios forestales

El Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) de Río Negro emitió este viernes un nuevo parte en el que solicitó mantener y extremar las medidas de prevención para evitar la generación de focos ígneos en distintos sectores de la provincia.

Río Negro: alerta por alto riesgo de incendios

Las condiciones actuales continúan siendo favorables para la ocurrencia de incendios, especialmente en el Valle Medio, donde los niveles de peligrosidad se mantienen elevados.

Según el informe elaborado a partir de la información de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), en la Región Andina se espera tiempo variable, por lo que se requiere sostener los cuidados en el marco de la Emergencia Ígnea vigente en todo el territorio provincial.

En Bariloche y El Bolsón, el índice de peligrosidad es moderado, mientras que en General Conesa y Luis Beltrán alcanza niveles muy altos.

En este contexto, el gobernador Alberto Weretilneck participó de la presentación de un nuevo Centro de Monitoreo que funcionará en la sede central del SPLIF en Bariloche y que se complementará con el centro operativo de El Bolsón.

El espacio incorpora tecnología satelital, inteligencia artificial y análisis de datos en tiempo real, con el objetivo de optimizar el trabajo de los brigadistas, reforzar la prevención, anticipar posibles focos y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias.

Desde el SPLIF recordaron que la Emergencia Ígnea continúa vigente en toda la provincia y que, en las zonas con índice de peligrosidad muy alto, se deben extremar las precauciones, evitando cualquier acción que pueda generar incendios.

También se pidió a la comunidad mantenerse informada sobre el nivel de riesgo en cada localidad y respetar las medidas de prevención establecidas.

Ante cualquier situación de riesgo o la detección de una columna de humo, se solicita comunicarse de inmediato al número 103.