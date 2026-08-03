Conmoción en Chaco: detuvieron a una joven de 25 años acusada de asesinar a su novio de una puñalada

Un trágico episodio de violencia extrema sacudió a la provincia de Chaco durante este fin de semana. Una joven de 25 años fue detenida en la ciudad de Resistencia, acusada de haber asesinado de una puñalada en el pecho a su novio, un hombre de 29 años, en medio de una presunta discusión.

Según la información recabada por el medio local Diario Chaco, la principal y única sospechosa del crimen —identificada oficialmente con las iniciales V. L. C.— fue trasladada a la sede judicial para avanzar con las actuaciones correspondientes. La causa quedó en manos del Equipo Fiscal N° 2, a cargo de la fiscal Ana González de Pacce.

Foto: Gentileza.

En esta primera instancia procesal, la joven deberá designar a un defensor oficial o presentarse con un abogado particular para poder continuar con el proceso penal en su contra, mientras la Justicia aguarda que el expediente ingrese formalmente a la Fiscalía.

El ataque y el trágico desenlace

El letal altercado tuvo lugar durante la madrugada del domingo en un domicilio de la capital chaqueña. De acuerdo con el reporte policial difundido por el medio citado, la víctima, identificada como Matías Julián Álvarez Guardia (29), mantuvo una disputa con la acusada, quien habría utilizado un arma blanca o un elemento cortopunzante similar para asestarle una herida letal.

Tras el ataque, Álvarez Guardia ingresó de urgencia al hospital local Julio C. Perrando presentando una «herida grave por arma blanca en el tórax, del lado derecho».

A pesar de la rápida intervención del personal médico, que lo ingresó de inmediato al quirófano para operarlo, los esfuerzos no fueron suficientes y minutos más tarde el centro de salud confirmó su deceso.

Detención y próximos pasos de la investigación

Al tomar conocimiento de la muerte del joven, la Fiscalía en turno ordenó la captura de su pareja. El operativo fue llevado a cabo por efectivos de la Dirección General de Investigaciones, quienes lograron interceptar y aprehender a la mujer a las 10:37 de la mañana del domingo, en las inmediaciones de la calle Donovan al 1480.

Por cuestiones de jurisdicción, se dispuso que tanto la detenida como las primeras actuaciones del caso fueran derivadas a la Comisaría Quinta Metropolitana.

Actualmente, los investigadores se centran en dos ejes fundamentales para reconstruir la secuencia del asesinato: la recepción de declaraciones testimoniales a familiares y allegados de la pareja, y la espera de los resultados finales de la autopsia, una pieza clave que se incorporará al expediente para determinar con precisión las características del ataque que terminó con la vida de Álvarez Guardia.

La familia de la víctima reportó denuncias previas y un historial de violencia extrema

Las declaraciones del círculo íntimo de la víctima revelaron un trasfondo de hostigamiento. Según relataron sus conocidos, la relación —que llevaba unos dos años sin convivencia directa— era sumamente conflictiva y estaba atravesada por constantes hechos de violencia de parte de la acusada.

Los testimonios indicaron que la joven solía tener episodios de agresividad frecuentes: en distintas oportunidades le rompió el parabrisas del auto, lo arañaba, lo golpeaba frente a sus amistades y hasta pateaba el portón de la casa de Matías en medio de las discusiones.

De hecho, personas cercanas al joven aseguraron que su familia le advertía reiteradamente que «se tenía que alejar de ella porque era peligrosa».

Durante el velorio de la víctima, su hermana, Noelia Guardia, brindó detalles escalofriantes sobre el calvario que padecía Matías. Reveló que su hermano había intentado finalizar el vínculo varias veces, pero que la joven lo acosaba persiguiéndolo a los lugares donde él se encontraba. Asimismo, aseguró que la víctima había radicado dos denuncias formales por violencia contra Cantero, efectuadas en los años 2024 y 2025.

La hermana también denunció un grave episodio previo en el que la acusada habría ingresado sigilosamente por la madrugada a la casa de la madre del joven mientras él dormía. En aquel momento, se le secuestró de su mochila una llave que presuntamente utilizaba para vulnerar el domicilio.

Noelia Guardia fue tajante al señalar la presunta complicidad del entorno de la detenida. Exigió a la Justicia que se investigue el accionar de la familia de Cantero, ya que, según su versión, la joven permaneció sola en la casa tras el ataque y luego sus familiares se acercaron para llevársela sin dar aviso a la Policía. En el mismo sentido, la hermana solicitó el secuestro del vehículo en el que fue trasladado Matías para que se le realicen las pericias correspondientes.

El clamor por justicia también se trasladó a las redes sociales, donde Noelia publicó un desgarrador y duro mensaje dirigido a la homicida. «¡Que se haga viral y pido justicia por mi hermano… Lo mató sin compasión!», sentenció en su perfil.

Devastada por la pérdida, concluyó: «No se pudo defender, ojalá te pudras en la cárcel. Sabías muy bien dónde apuñalarlo para que no sobreviviera… ¡Destruiste una familia! Yo me voy a encargar que no salgas nunca más de la cárcel. Hay un Dios que todo lo ve y vas a sufrir en carne propia lo que hiciste, ¡tóxica! ¡Enferma!».