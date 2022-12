Robaron y destrozaron por diversión el vestuario del estadio de Centenario

El estadio de la Asociación Deportiva Centenario (ADC) Don Vicente Consoli sufrió el ingreso de personas que robaron y destrozaron el sector de los vestuarios. El hecho fue esta madrugada y se llevaron hasta las pelotas de fútbol que fueron donadas.

El robo fue durante la madrugada de este lunes cuando personas, que aún se desconoce identidad, ingresaron al estadio luego de barretear y romper por la mitad la puerta que da al sector de los vestuarios, informó Centenario Digital. Los encargados del estadio fueron quienes dieron aviso a personal policial de la comisaría quinta al notar que el lugar se encontraba completamente destrozado.

Informaron que aquellas cosas que no lograron sustraer, las rompieron y las arrojaron al piso, como un equipo de aire acondicionado que lo sacaron de su lugar para dejarlo sobre una camilla. Además entre los daños ocasionados, se observó que los cuadros con imágenes que forman la historia de la ADC fueron rayados con marcados y figuras obscenas.

Sobre los faltantes se constató que se robaron al menos 8 pelotas de fútbol que fueron donadas por ex jugadores, pesas, pecheras, entre otros elementos.

Desde la comisaría Quinta convocaron a un equipo de criminalística para analizar las instalaciones, y con su llegada se logró encontrar huellas que permitirá identificar a uno de los autores del robo. Por lo tanto, personal policial confirmó que se sigue trabajando en el lugar.

El exarquero y uno de los referentes del fútbol en Centenario, Javier Berra, expresó «soy ex jugador, duele porque no es gente que no se da cuenta del daño que hace, son pelotas que usa la primera división para hacer los trabajos, para el Torneo Federal y son muy caras», y agregó «da bronca porque son gente de acá cerquita y hacen daño, en los cuadros no sabes las cosas que dibujaron ahí, ya nos vamos enterar quienes son y de por vida no tienen que entrar al club”.