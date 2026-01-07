Roca: Aprovechá los cupones de descuento que saldrán en Diario RÍO NEGRO del 12 al 16 de enero

Desde el 12 al 16 de enero, en el Diario RÍO NEGRO papel, nuestros lectores de Roca van a poder encontrar cupones de descuento que van del 5 al 40% en distintos comercios locales. Vale aclarar que los cupones no son acumulables en ninguna forma. Los mismos volverán a ser publicados durante febrero y marzo con semanas a definir. Dichos beneficios tendrán vigencia hasta el 31 de marzo.

Con la idea de aumentar la actividad comercial en Roca, 100 comercios se unieron para llevar adelante una iniciativa prometedora a través de la entrega de vouchers. «Por ahora fueron 100 los que se prendieron, pero para la próxima vuelta ya hay 70 que se anotaron y queremos seguir sumando más», comentó Natalia García, comerciante local.



La chequera, que ya se agotó, fue obsequiada por los mismos comerciantes a sus clientes. «Lo que se le pidió a cada comerciante es que hicieran un descuento. Fue una prueba piloto y como resultó exitosa lo vamos a volver a hacer», explicó García.

Los cupones solo se podrán obtener con la compra del Río Negro en papel. Serán publicados, en principio del 12 al 16 de enero. Durante esa semana cada día habrá un comercio y un descuento diferente, en promedio son 20 por día. Los mismos publicarán otra semana en febrero y marzo, a definir la fecha, para quienes no alcancen a comprar su ejemplar de diario en enero.