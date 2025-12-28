Roca: motociclista pasó de largo en la rotonda del Bicentenario y terminó herido

La tranquilidad del paseo del Bicentenario se alteró hace minutos por un accidente en el que estuvo involucrado un motociclista que pasó de largo en la rotonda y terminó con varias heridas, aunque fuera de peligro.

Al accidente ocurrió cerca de las 21:30 sobre Viterbory y Lago Mascardi, un horario muy transitado no solo por la circulación de los vecinos del sector sino porque es una de las principales vías para conectar con la zona del río y además también por los que usan el espacio para realizar caminatas, correr o andar en bicicleta.

Por causas que se están tratando de determinar el hombre de unos 60 años iba solo en una moto 110 centímetros cúbicos, en dirección hacia el centro y se encontró con la rotonda.

Por la velocidad que llevaba, no alcanzó a frenar y terminó cayendo dentro del canal.

Testigo que pasaban por el lugar confirmaron a la Policía no hubo otros vehículos involucrados. Precisamente por la gran cantidad de circulación por el lugar, la zona se llenó inmediatamente de curiosos.

Minutos después llegó personal policial y la ambulancia. Se logró extraer al hombre del canal, que presentaba varios golpes, pero en principio estaría fuera de peligro. Luego fue derivado al hospital local.