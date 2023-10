Qué pasará con el ministerio de Mujeres en el gobierno de Rolando Figueroa

El gobernador electo de Neuquén, Rolando Figueroa, no ha dado pistas aún de la cantidad de ministerios que tendrá su gestión a partir del 10 de diciembre. Queda en duda si el área de Mujeres y Diversidades mantendrá la jerarquía que alcanzó en 2021.

En diálogo con RÍO NEGRO RADIO la presidenta del partido Comunidad, Julieta Corroza, insistió tal como hizo en junio pasado que Figueroa no va a avanzar «en las políticas públicas» que están vigentes, pero dio a entender que no habrá un ministerio de Mujeres y Diversidades tal como lo conocemos hoy, sino que será parte de una nueva estructura.

«Yo sé que no va a restringir ningún derecho con respecto de lo que ya se haya conquistado», afirmó la dirigenta. Y agregó: «al contrario también nos va a permitir a nosotros, desde el ministerio que abarque todas estas temáticas, poder seguir conquistando derechos, poder seguir profundizando sobre estas políticas públicas que ya se vienen aplicando».

Sostuvo que su objetivo no es criticar el trabajo realizado por María Eugenia Ferraresso, la primera y única ministra de Mujeres y Diversidades de la provincia. «Lo que yo digo es que eso no alcanza, sino nosotros no seríamos la segunda provincia en cantidad de femicidios», manifestó.

Contó que en el viaje a Israel que hizo Figueroa uno de los temas que conversó es la posible adquisición de dispositivos duales, que la Provincia ya utiliza. De hecho Gisela Fuentes, la sexta víctima de femicidio de la provincia, lo tenía.

«Rolando va a armar los mejores equipos y una ley de ministerios que sea efectiva, que cumpla los requisitos de lo que necesita la provincia hoy, cuidando los recursos de la provincia, sin tener cargos de más que realmente lo único que hacen es acrecentar el gasto de las arcas del Poder Ejecutivo y nosotros hoy tenemos que ser un gobierno austero», aseguró. Añadió que el foco estará puesto en «educación, salud y seguridad».

Corroza será una de las ministras de Figueroa. No fue oficializada cuál será su competencia, pero estará vinculada, anticipó, a «Desarrollo Humano». La única confirmación es que el jefe de gabinete es Juan Luis «Pepe» Ousset.

Esta no es la única área cuyo rango no fue confirmado. Deportes dejará de ser un ministerio y pasará a secretaría.

Escuchá a Julieta Corroza en RÍO NEGRO RADIO:

