Rosi, la primera mujer payadora de Neuquén: «mi amor por la música es algo que llevo en la sangre»

Rosana Rezuc, más conocida como «Rosi» nació en Neuquén capital, pero vive en Zapala hace muchos años. El amor y admiración por la música la llevaron a convertirse en la primera mujer payadora de la provincia. Una forma de expresión artística que combina poesía, canto e improvisación.

Rosi realizó su primera presentación como payadora en 2020 en Zapala y desde ahí continuó visitando los escenarios de distintas localidades de la provincia. En julio de este año viajó representando a Neuquén en un evento de La Pampa por el día del payador. «Lo tomé como un desafío y ahí me dijeron que era la primera mujer que representaba a la provincia en una payada», señaló Rosi.

La infancia de Rosi estuvo marcada por el campo, la ciudad y la literatura. «Viví parte de mi vida en Zapala donde está la ciudad y también estuve en el campo. Aprendí los versos del Martín Fierro porque mi abuelo compró uno de los primeros libros que llegó al pueblo y nos pedía que se lo leyéramos«, comentó.

Rosi explicó que repetir los versos del Martín Fierro se había convertido en una tradición familiar. Sin embargo, a ella se le ocurrió empezar a crear sus propios versos. «Empecé a crearlos a partir de las situaciones que me iban pasando, ya sean de humor o tristeza», explicó.

Con tan solo 13 años de edad, Rosi se animó a crear sus propias payadas. El embarazo de una compañera de escuela, le dio la iniciativa para escribir su primer verso. «A los 13 una compañera mía de la escuela se quedó embarazada y fue tanto el golpe de realidad que me dio, que le escribí mi primer verso a ella».

«Desde ese momento nunca más pude parar con mi deseo de contar cosas a través del verso», señaló.

Rosi aseguró que la mayoría de los payadores tienen padres o familiar que ya practicaban la expresión, pero que su situación es totalmente distinta. «Mi particularidad es que mi deseo de ser payadora viene simplemente de la admiración enorme de escuchar a los payadores en la radio nacional y del amor profundo al Martín Fierro».

La payadora neuquina explicó que si bien no viene de una familia de payadores, su papá era guitarrista y sus abuelos tocaban el acordeón. «Mi amor por la música es algo que llevo en la sangre, yo escucho un acordeón o una guitarra y se me pone el corazón feliz, me encanta la música, me hace sentir plena».

En el ámbito de la payada, la masculinidad está muy presente. En relación con esto, Rosi señaló que sus primeras experiencias como payadora no fueron del todo agradables. «Me presenté con 17 años ante un payador muy reconocido, pero el hombre no creyó en mí y me dijo que yo no podía hacer eso, por suerte, seguí insistiendo».

El objetivo de Rosi, es poder llegar a los oídos de las personas a través de las plataformas digitales de música. «Quiero empezar a grabar mis propias payadas y milongas y tratar de llegar a las personas. Antes los payadores trabajaban mucho y llegaban con su guitarras a distintos lugares para que los conozcan, hoy es más fácil acceder a las plataformas y darnos a conocer ante la sociedad».

«De alguna manera, por ser la primera mujer payadora me siento en la obligación de establecer un camino y dejar huellas para otras mujeres que vengan. Por eso, invito a todas las mujeres a que se animen a crear sus propios versos, la música es hermosa y todos podemos formar parte de ella», manifestó Rosi.

«El amor que recibo de la gente es muy grande. Soy una agradecida de la vida de todo lo que hoy me pasa», expresó Rosi Rezuc.

Además de estudiar psicología social, Rosi se preparó como docente. Aseguró que estudiar amplió su léxico y la ayudó a hacerse entender con lo que quería decir a través de sus versos.

Actualmente, Rosi es docente en una escuela de Zapala y explicó «Ejercer la docencia me impulsó a animarme y luchar por mi sueño de ser payadora».

«He brindado distintos talleres a mujeres y mi objetivo fue siempre ayudarlas a que crean en ellas y se animen a hacer lo que tengan ganas, uno siempre tiene que luchar por sus sueños y no permitir que afecten los comentarios negativos», concluyó.