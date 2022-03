Salud Pública demora la devolución del gimnasio de Bariloche afectado al plan de vacunación

El gimnasio municipal 1, el segundo más grande de la ciudad, está afectado a los operativos por la pandemia de Covid desde hace casi dos años y hasta ahora no prosperaron las gestiones del municipio para recuperar esa instalación y volver a emplearla en actividades deportivas.

Desde Salud Pública admitieron que fueron varios los pedidos recibidos en las últimas semanas para que devuelvan el inmueble ubicado en Elflein y Ruiz Moreno, “todos en buenos términos”, pero aseguraron que la decisión no está tomada y dependerá de las futuras estrategias de vacunación. “Entiendo que lo necesitan, pero no hay un plazo”, dijo el director del hospital zonal, Leonardo Gil.

En marzo de 2020, cuando comenzó a regir la cuarentena estricta y estaba suspendida toda actividad no esencial, el gimnasio quedó ocioso de un día para otro y el municipio aprovechó para montar en esa dependencia su logística de ayuda alimentaria. Miles de “módulos” se armaron allí para distribuir en todo Bariloche y paliar la caída abrupta de ingresos provocada por la pandemia.

A fines de 2019 el municipio mudó esa actividad al gimnasio 2, emplazado en La Paz al 200, y el gimnasio 1 fue cedido a Salud para crear allí un centro de vacunación, que continúa hasta hoy. El lugar fue considerado ideal por la cercanía con el hospital y por la comodidad para instalar allí la capacidad de frío que requerían las vacunas y por el amplio espacio calefaccionado, que permitía mantener en espera a cientos de personas con el distanciamiento aconsejado.

El secretario de Desarrollo Humano, Deportes y Cultura del municipio, Juan Pablo Ferrari, dijo que necesitan los gimnasios para las clases y talleres deportivos que desarrolla el municipio, a los que asisten unas 6.000 personas.

A diferencia de los meses anteriores, muy poca gente concurre al gimnasio municipal 1 para vacunarse. Foto: Marcelo Martínez

Señaló que el gimnasio 2 comenzaron a desactivar el centro de alimentos y estará disponible en dos semanas. Pero para recuperar el 1 ya han formulado el reclamo al ministerio de Salud “y todavía no hay fecha”.

Ferrari dijo que la situación no es tan crítica porque el gimnasio 3 del barrio El Cóndor siempre estuvo disponible y se le agrego el 4, ubicado en el barrio Alborada e inaugurado en diciembre pasado. “Seguimos con tres gimnasios disponibles, la idea con el 4 era ampliar la grilla de actividades, pero por ahora no se pudo”, señaló.

En esta época comienza la inscripción para las clases, que suelen tener alta demanda y agotan los cupos con rapidez, debido a la escasez de espacios.

El gimnasio municipal 1 es el segundo más grande de la ciudad. Foto: Marcelo Martínez

Ferrari dijo que hasta mediados de marzo no necesitan el gimnasio 1 porque están abocados al cierre de las colonias, que se desarrollan en los playones de los barrios. “Esta situación nos llevó a descentralizar”, explicó. Pero admitió que sí será indispensable cuando lleguen los meses de mal tiempo.

“Hay conversaciones y hay pedidos al ministerio -dijo Ferrari-. Lo peor de la pandemia ya pasó, pero el operativo de vacunación continúa y por ahora no hay definiciones”.

Dijo que la estructura de Deportes del municipio se puede manejar por el momento con las instalaciones que tiene “y si bien no está el gimnasio 1, está el 4”.

El director del hospital dijo que el gimnasio de Elflein sigue como sede del vacunatorio principal y no es fácil moverlo de allí “mientras no esté claro cómo va a seguir la pandemia”.

Señaló que entiende el pedido del municipio, pero “es muy complejo armar una estructura así en otro lado. Ahora viene la antigripal, la vacunación de los chicos, y no se sabe si va a haber una cuarta dosis. Es imposible meter a toda esa gente en el hospital”.

El requerimiento de vacunas no tiene la intensidad de un año atrás, pero igual hacen falta espacios amplios. “Me lo pidió varias veces el municipio, y no hay ningún conflicto, la relación es buena. Vamos a ver. Hoy para una vacunación masiva y agresiva como se hizo con el Covid no existe un espacio que lo pueda reemplazar. Si por ejemplo tenemos que convocar para otra dosis a todos los mayores de 60 ahí necesitás un lugar grande, y no podemos tener a la gente a la intemperie. Si salgo del gimnasio no vuelvo a entrar más”.

Insistió en que “por ahora” no hay un plan para devolverlo al municipio, aunque sí admitió que “han cambiado algunas pautas para la conservación de las vacunas”, que requerían en algunos casos frío de hata -80 grados y que ahora es menos estricto, lo cual permitió llevarlas a los centros de salud.