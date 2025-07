San Antonio Oeste celebra con obras, planificación y la mirada puesta en el futuro

San Antonio Oeste llega a un nuevo aniversario con una doble mirada: por un lado, el reconocimiento a sus raíces y, por otro, una agenda de gobierno enfocada en sostener servicios clave, acompañar el crecimiento poblacional y prepararse para los cambios económicos que se avecinan.

En diálogo con RÍO NEGRO, el intendente planteó con franqueza el panorama que enfrenta su gestión en medio de una realidad nacional marcada por la paralización de la obra pública y el achicamiento del Estado. «Hoy el gobierno nacional no tiene ningún tipo de mirada sobre lo que pasa en los municipios del interior. No nos atienden, no les interesa lo que vivimos todos los días en las ciudades», afirmó.

La falta de acompañamiento se nota, por ejemplo, en la suspensión de proyectos como las 44 viviendas paralizadas, la terminal de ómnibus que no se concreta y otras iniciativas que quedaron en pausa. Aun así, desde el municipio se sigue trabajando con el gobierno provincial para sostener el ritmo de las obras con los recursos disponibles.

Una de las mayores preocupaciones del momento, según expresó el jefe comunal, es el acceso al agua potable. «Podemos hablar de crecimiento, de inversión, de nuevas actividades productivas, pero si no resolvemos lo básico como el agua, estamos en problemas».

En paralelo, se avanza en accesos viales, ampliación de servicios y proyectos de urbanización. La presencia del puerto, Las Grutas y San Antonio Oeste como núcleos dinámicos dentro del mismo ejido implica una logística particular. “Es un municipio muy extenso, con muchas realidades distintas. Pero eso también nos da una riqueza que hay que saber leer y gestionar”, indicó.

Casadei resaltó que la clave está en adaptarse a cada región del municipio. «No es lo mismo gestionar en Las Grutas, en el puerto o en el centro. Cada zona tiene sus propias demandas». Y destacó una fortaleza local: “Somos una comunidad acostumbrada al trabajo. Conocemos las temporadas altas y bajas. Nos diversificamos. Hoy tenemos servicios, industria y turismo”.

El turismo cambia

Uno de los motores económicos principales sigue siendo el turismo, pero con un perfil cambiante. «Ya no es el turista que alquilaba una casa y se quedaba toda la semana. Ahora buscan experiencias, recorren varias ciudades, combinan naturaleza con gastronomía y demandan propuestas distintas”.

En ese sentido, subrayó el trabajo junto a Sierra Grande y Viedma para conformar un corredor de municipios costeros. Tener el Área Protegida Bahía San Antonio, el Parque Subacuático, el avistaje de fauna marina y una oferta creciente en Las Grutas, dijo, “nos permite diferenciarnos”. También anticipó posibles inversiones hoteleras y comerciales, aunque aclaró que “todo debe hacerse con responsabilidad”.

Desafíos para la pesca

El sector pesquero atraviesa una de sus etapas más delicadas. San Antonio Oeste siempre estuvo ligada al mar, pero hoy enfrenta una retracción profunda. “La pesca está en crisis, y eso golpea tanto a las grandes empresas como a los trabajadores artesanales”. A esto se suma la caída en la actividad portuaria, lo que obliga a repensar estrategias y no depender de un único ingreso.

El privado, acompaña

Casadei también habló sobre el rol del sector privado. «Muchas veces va más rápido que el Estado. Eso nos pone presión para estar a la altura con servicios, planificación y ordenamiento«. La expansión urbana, con nuevas viviendas y compra de tierras, exige respuestas planificadas. «Cada obra, cada lote, cada calle debe pensarse con visión de futuro”.

San Antonio Oeste sigue atrayendo residentes e inversiones, pero Casadei advirtió que eso solo será positivo si se acompaña con infraestructura esencial: salud, educación, transporte, servicios básicos. “Porque si no, todo ese crecimiento termina colapsando”.

Turismo todo el año

Rodolfo Hidalgo, presidente del Ente Mixto de Promoción Turística, agregó: «Venimos desarrollando una estrategia integral que busca romper con la estacionalidad turística y posicionar a Las Grutas, San Antonio Oeste y el Puerto del Este como destinos sostenibles durante todo el año”.

El avistaje de la Ballena Franca Austral entre agosto y octubre es una de las propuestas más destacadas. A eso se suman salidas de buceo, visitas al Parque Subacuático, excursiones a Salinas del Gualicho, circuitos de trekking, vuelos de bautismo y recorridos culturales.

“Tenemos un entorno natural privilegiado. Eso, bien comunicado, es un diferencial frente a otros destinos”, sostuvo Hidalgo. El ente también trabaja en atraer visitantes de la región: el Valle, la cordillera, la costa atlántica. “Hay gente que busca escapadas breves, aire libre, actividades en familia. Y encuentran en San Antonio Oeste una excelente alternativa”.

Finalmente, destacó el valor del trabajo articulado entre el Estado y el sector privado. “El Estado planifica e invierte. El privado genera experiencias. Es un esfuerzo compartido para lograr un turismo con identidad local y proyección a largo plazo”.

