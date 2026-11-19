La jornada financiera de este jueves volvió a teñirse de rojo para los activos argentinos. Subió el dólar, cayeron los bonos y las acciones y el riesgo país apunta a los 1000 puntos.

Al cierre de las operaciones, los títulos públicos sufrieron caídas de hasta 4%, con lo cual el riesgo país se disparó a los 931 puntos básicos. Fue una suba de 9,8% con relación al último cierre a 82 unidades.

¿El mercado está castigando por demás a la Argentina?

El alza responde a las conocidas incertidumbres locales, como por ejemplo las dudas del mercado financiero por el pago de deudas en 2027, pero por estas horas se sumó la devaluación del real en Brasil.

Desde la victoria de “Lula” Da Silva la moneda brasileña perdió un 16% de su valor y cotiza a R$ 5,94. Los inversores creen que en este nuevo el líder del PT no podrá eludir un severo ajuste fiscal, lo cual frenará a la economía brasileña.

Con un real más depreciado y un peso en el camino inverso, los analistas esperan más complicaciones para la Argentina y se desprenden de los activos.

El desplome de los bonos también se repitió en las acciones. Los ADRs tuvieron caídas superiores a 10%, como en el caso de Banco Superville. En la plaza local, el MERVAL sufrió una contracción de 1%, con lo cual en el mes cede 11% y en el año retrocede 24%.

“Keynes está a años luz de cualquier otro. Dejar tan en evidencia que los mercados pueden ser irracionales mucho más tiempo de lo que nosotros, los países, las empresas y toda la humanidad puede ser solvente es la única verdad absoluta”, señaló el trader Javier Timerman. Esta idea explica en gran medida lo que cree el gobierno y, buena parte de los economistas, que sostienen que el mercado está castigando por demás a la Argentina.

Más presión cambiaria

En este escenario, el Banco Nación aplicó un nuevo ajuste al tipo de cambio oficial y llevó la cotización de la divisa a 1.535 pesos para la compra y 1.585 pesos para la venta. El mayorista se movió a 1.556 pesos y 1.565 pesos para ambas puntas, respectivamente.

Por su parte, el “blue” avanzó a 1.620 pesos y 1.640 pesos. En tanto, el MEP cerró en 1.643 pesos y el contado con liquidación en 1.757 pesos.

De esta forma, la brecha cambiaria entre el CCL (dólar que usan las empresas para sacar plata al exterior) y el dólar oficial es de 10,9%. Este es un sobrecosto que las compañías están dispuestas a pagar para sacar dólares del país, lo cual es una luz amarilla para el Gobierno.

“La tensión responde al exceso de liquidez en pesos derivada de la estrategia oficial para moderar tasas, la cercanía de una licitación del Tesoro por $20 billones el 26 de noviembre, y el fortalecimiento global del dólar junto a la caída del real brasileño”, señalaron desde Wise Capital.

Cabe recordar que en la última licitación el Gobierno soltó 1,7 billones al mercado.