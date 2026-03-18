San Javier suma una tecnicatura en Producción Agropecuaria: comenzó el cursado con casi 40 inscriptos

Esta semana quedó formalmente inaugurada en San Javier la Tecnicatura Superior en Producción Agropecuaria, que se dictará en el Instituto Técnico Superior 1, una nueva propuesta que permitirá a estudiantes acceder a formación superior sin tener que trasladarse a otras ciudades.

La apertura de la carrera incluyó la presentación del plan de estudios, mientras que el cursado comenzó el martes con una matrícula inicial cercana a los 40 estudiantes.

Desde el Ministerio de Educación y Derechos Humanos destacaron que la iniciativa responde a una demanda concreta de la comunidad. La directora general de Educación, Marcela Strahl, explicó que la tecnicatura se puso en marcha tras un trabajo previo con la comuna, que había solicitado su implementación.

«Había una necesidad y una demanda de la población, porque muchos estudiantes no tenían la posibilidad de ir a otro lugar«, señaló la funcionaria. En ese sentido, agregó: «Hoy podemos decir que gratamente se inicia esta nueva oportunidad para los jóvenes y adultos que quieran continuar sus estudios superiores».

Arranque con buena convocatoria en San Javier

En cuanto a la convocatoria, Strahl detalló que la inscripción inicial alcanzó a casi 40 estudiantes. «Inicialmente la inscripción fue de casi 40 estudiantes, y además hay nuevas inscripciones de gente interesada a partir de conocer esta propuesta en la comunidad», indicó.

La funcionaria también vinculó la creación de la carrera con las características de la región. «Entendemos que esta tecnicatura es una demanda que tiene que ver con el contexto geográfico real y económico. La población ha crecido y esta necesidad surge para posibilitar el estudio superior en lo que tiene que ver con el sistema agropecuario, con las inversiones propias del lugar», sostuvo.