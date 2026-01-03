Se castraron 5048 animales no humanos durante 2025 en Roca: cómo continúa la actividad este año

Durante 2025, el Área de Bienestar Animal de General Roca llevó adelante un intenso trabajo de control poblacional que permitió concretar la castración de 5.048 animales no humanos. Durante enero de 2026 continuarán las castraciones de perros y gatos en el quirófano fijo municipal.

Del total de animales no humanos castrados en 2025, 2.263 fueron perros y 2.785 gatos, una cifra que desde el municipio destacan como clave para mantener controlada la fauna urbana y reducir riesgos sanitarios tanto para las personas como para los propios animales.

Desde el área señalaron que este tipo de políticas públicas sostenidas en el tiempo permiten disminuir la reproducción no deseada, prevenir enfermedades y promover una convivencia más responsable en el ámbito urbano. Así, remarcaron que la esterilización quirúrgica continúa siendo la herramienta principal para abordar esta problemática, acompañada por la educación.

El Área de Bienestar Animal informó que durante el mes de enero de este 2026 se dará continuidad a las castraciones de perros y gatos y se realizarán exclusivamente en el quirófano fijo ubicado en calle Vinter 3500.

En esta etapa, los turnos están destinados a proteccionistas de animales no humanos y se asignan de manera coordinada desde la Dirección de Ambiente, respetando el orden de inscripción según los registros presenciales.

En paralelo, se mantiene la Atención Veterinaria Primaria para el público en general. Este servicio está destinado a perros y gatos y se brinda los días lunes, miércoles y viernes, en el horario de 11 a 12, con el objetivo de fortalecer la prevención y el cuidado básico de la salud animal.

Desde el área recordaron que, al momento de concurrir a los turnos de castración, los animales deben presentarse con un ayuno previo de 12 horas, tanto de sólidos como de líquidos, y con las medidas de sujeción correspondientes. En el caso de los canes, se exige collar, correa y, de ser necesario, bozal; mientras que los gatos deben ser trasladados en caja jaula o gatera.

Finalmente, destacaron que a diario se realizan charlas previas a la castración sobre cuidados prequirúrgicos y se desarrollan instancias educativas vinculadas a la Ordenanza Nº 4983/22 de Cuidados Responsables de Animales No Humanos, destinadas a todos los niveles educativos.









