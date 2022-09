Se conoció el informe oficial de bomberos por el incendio en la refinería NAO de Plaza Huincul 

El jueves se produjo un incendio en un tanque de almacenamiento de la refinería que pertenece a New American Oil -NAO- en el parque petroquímico de Plaza Huincul. A mitad de mañana el fuego logró ser controlado y sobre el mediodía se extinguió. La Federación neuquina de Bomberos difundió el informe oficial de operaciones que se realizaron para combatir el fuego.

La activación de bomberos de Plaza Huincul y Cutral Co fue en la madrugada del jueves. Precisamente a las 04:18 recibió el llamado la central 17 de bomberos de Plaza Huincul y 04:33 se activó Bomberos Cutral Co. A las 04:37 arribó al lugar la primera dotación de Plaza Huincul y para las 05:05 Bomberos de Cutral Co.

Según detalló el informe, al arribar al lugar se observó un incendio generalizado en la planta que afectaba tanques, hornos, sala de Control, oficinas, sala de bombas de la red contra incendio, camiones y los cuerpos de los tres operarios de planta, que fallecieron en el incendio. Informaron que, debido a la destrucción de la sala de control y oficinas, no se dispuso de información ni documentación necesarios para el control de proceso, derivación de productos y aislamiento de planta. En ese momento se presentaron en el lugar el jefe de Planta, jefe de mantenimiento y operarios quienes se pusieron a disposición para colaborar en las tareas de extinción.

afectaba tanques, hornos, sala de Control, oficinas, sala de bombas de la red contra incendio, camiones. Foto: Informe.

Se le solicitó a la policía restringir el acceso en el ingreso al Parque industrial. Se convocó a Defensa Civil de Plaza Huincul, Cutral‐Co y a la Brigada del Complejo Industrial de Plaza Huincul YPF.

Se le pidió al personal de NAO y Defensa Civil de ambos municipios que gestionen camiones cisternas. Un autobomba de BV.PH trabajó sobre la extinción del fuego que afectaba a nueve camiones estacionados en la calle exterior, mientras que con otros dos se formó una cadena de autobombas.

Personal policial organizó el ingreso de los camiones cisternas sobre la calle principal del parque industrial. Indicaron que el primer ataque al tanque afectado, «se realizó con una línea de 2,1/2 y un monitor de pie», pero la capacidad limitada de los dos autobombas, de 4.000 lts cada uno, dio resultado negativo.

Momentos después se produjo un boilover, un rebosamiento por ebullición, en el tanque, lo que género un incendio de charco en el recinto y alrededores propagando el incendio a tanques e instalaciones lindantes. Esto obligó al personal de bomberos a retirarse al exterior de la planta. El encargado de la planta junto al jefe de mantenimiento, informó a estos que se cerró del suministro de gas, corte de energía eléctrica y cierre de válvulas, quedando la planta totalmente desvinculada.

En cuanto al desarrollo de la contingencia, debido a que el ingreso a la planta se encontraba cubierto de crudo, la dirección del viento que predominaba del sur oeste al noreste y la cercanía de los tanque y equipos afectados por el fuego, se debió realizar una apertura en el cerco perimetral en la esquina noroeste del predio. Por este acceso ingresó un autobomba, la línea de abastecimiento y demás recursos para el combate del incendio.

A las 07:00, evaluada la situación y recursos disponibles, se decidió activar la Regional Centro, solicitando personal, elementos de lucha contra incendio industrial y autobomba de alto rendimiento.

Desde el Complejo Industrial de Plaza Huincul YPF se activó un autobomba industrial, un equipo de 8000 lts de emulsor. También se convocó a la División Bomberos de la Policía de Neuquén. Nuevamente se organizó una cadena de autobombas que se alimenta con camiones cisternas mediante motobombas de 500 lts/min, lo que garantizaba la continuidad del flujo de agua para el ataque al fuego. Se realizaron varios intentos en los que se pudo contener y hasta por momentos extinguir el incendio, pero se reiniciaba al momento de reabastecer los autobombas.

En varios intentos se pudo contener el fuego, pero se reiniciaba al momento de restablecer las bombas. Foto: Informe.

A las 10:00 aproximadamente arribaron al lugar las autobombas y personal de Bomberos de Plottier y Centenario, poniéndose a disposición del comando, y 10:30 la dotación de División Bomberos de Policía Neuquén.

El jefe de planta y jefe de mantenimiento informaron que, al analizar el proceso, estado y situación de la planta observaron que, al cerrar una válvula de descarga de un tanque, disminuiría la carga de combustible que alimenta el fuego en el tanque afectado. Luego de un reconocimiento del lugar en conjunto con el comandante mayor Mansilla, comisario inspector Pablo Herbalejos, oficial Alvares, oficial Acuña, y jefe de Planta, se designó una dotación para que ingrese con una línea de protección y cierre la válvula indicada, lo que resultó en una reducción significativa del fuego.

a las 10 lograron una reducción significativa del fuego. Foto: Informe.

A las 11:30, con los autobombas de B.V. Centenario situada en el acceso de la planta y el autobomba del Complejo Industrial Plaza Huincul – YPF al oeste del tanque afectado, alimentado por un autobomba BV Cutral‐Co, se realizó un ataque ofensivo con caudal continúo logrando extinguir el foco ígneo principal sobre el tanque afectado. Se continuo por una hora más enfriando el tanque, las estructuras y demás equipos lindantes para evitar el re encendido, controlando e inspeccionando focos pequeños y restos humantes.

Finalmente, a las 13:00 se dio por finalizado el servicio de extinción, quedando el lugar consignado y en custodia de la Policía de la Provincia de Neuquén, por lo que 45 minutos después se retiraron las dotaciones de Cutral‐Co, Plottier, Neuquén, YPF y Centenario, quedando en el lugar solo las de Plaza Huincul.