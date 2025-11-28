ESCUCHÁ RN RADIO
Sociedad

Se elevó a naranja la alerta por tormentas en Neuquén y Río Negro para este sábado: las zonas afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por "abundantes lluvias en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h". Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 45 milímetros. Los peores horarios.

Redacción

Por Redacción

Foto: Gentileza.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta por fuertes tormentas en Neuquén y Río Negro para este sábado. En la zona más poblada de ambas provincias se elevó a naranja. Cuáles son los peores horarios.

Con respecto a la alerta naranja, el SMN indicó que se aguardan tormentas acompañadas por «abundantes lluvias en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h». Asimismo, se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 45 milímetros.

Desde el organismo nacional precisaron que las zonas afectadas estarán bajo alerta «amarilla» durante la tarde y que se elevará a «naranja» durante la noche.

En Río Negro, las zonas bajo alerta naranja son:

  • Este de El Cuy.
  • General Roca.
  • Meseta de Pilcaniyeu.
  • Meseta de Ñorquincó.
  • 9 de Julio.
  • Oeste de El Cuy.
  • 25 de Mayo.

Por su parte, en Neuquén están bajo alerta naranja:

  • Confluencia.
  • Este de Añelo.
  • Este de Pehuenches.
  • Picún Leufú.
Mapa de alertas del SMN para este sábado 29.

Alerta amarilla por tormentas en Neuquén y Río Negro: los peores horarios

Con respecto a la alerta amarilla en Neuquén y Río Negro, el SMN precisó que se esperan tormentas acompañadas por «frecuente actividad eléctrica, ráfagas de hasta 70 km/h, ocasional granizo y abundante caída de agua en cortos períodos». En estas zonas se aguardan valores de precipitación acumulada entre 10 y 25 milímetros.

En Río Negro, las localidades bajo alerta amarilla durante la mañana y la noche son:

  • Avellaneda.
  • Pichi Mahuida.

Asimismo, emitieron alerta solamente en horas de la noche en:

  • Conesa.
  • Meseta de Adolfo Alsina.
  • Meseta de San Antonio.
  • Valcheta.

Del lado neuquino, la alerta amarilla rige solamente en horas de la tarde y afecta a:

  • Catán Lil.
  • Collón Curá.
  • Zapala.
  • Zona baja de Aluminé.
  • Zona baja de Huiliches.
  • Zona baja de Lácar.
  • Este de Loncopué.
  • Este de Picunches.
  • Este de Ñorquín.
  • Oeste de Añelo.
  • Oeste de Pehuenches.
  • Sur de Chos Malal.
  • Sur de Minas.

