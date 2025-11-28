Se elevó a naranja la alerta por tormentas en Neuquén y Río Negro para este sábado: las zonas afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta por fuertes tormentas en Neuquén y Río Negro para este sábado. En la zona más poblada de ambas provincias se elevó a naranja. Cuáles son los peores horarios.

Con respecto a la alerta naranja, el SMN indicó que se aguardan tormentas acompañadas por «abundantes lluvias en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h». Asimismo, se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 45 milímetros.

Desde el organismo nacional precisaron que las zonas afectadas estarán bajo alerta «amarilla» durante la tarde y que se elevará a «naranja» durante la noche.

En Río Negro, las zonas bajo alerta naranja son:

Este de El Cuy.

General Roca.

Meseta de Pilcaniyeu.

Meseta de Ñorquincó.

9 de Julio.

Oeste de El Cuy.

25 de Mayo.



Por su parte, en Neuquén están bajo alerta naranja:

Confluencia.

Este de Añelo.

Este de Pehuenches.

Picún Leufú.

Mapa de alertas del SMN para este sábado 29.

Alerta amarilla por tormentas en Neuquén y Río Negro: los peores horarios

Con respecto a la alerta amarilla en Neuquén y Río Negro, el SMN precisó que se esperan tormentas acompañadas por «frecuente actividad eléctrica, ráfagas de hasta 70 km/h, ocasional granizo y abundante caída de agua en cortos períodos». En estas zonas se aguardan valores de precipitación acumulada entre 10 y 25 milímetros.

En Río Negro, las localidades bajo alerta amarilla durante la mañana y la noche son:

Avellaneda.

Pichi Mahuida.

Asimismo, emitieron alerta solamente en horas de la noche en:

Conesa.

Meseta de Adolfo Alsina.

Meseta de San Antonio.

Valcheta.

Del lado neuquino, la alerta amarilla rige solamente en horas de la tarde y afecta a: