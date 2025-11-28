Se elevó a naranja la alerta por tormentas en Neuquén y Río Negro para este sábado: las zonas afectadas
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por "abundantes lluvias en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h". Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 45 milímetros. Los peores horarios.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta por fuertes tormentas en Neuquén y Río Negro para este sábado. En la zona más poblada de ambas provincias se elevó a naranja. Cuáles son los peores horarios.
Con respecto a la alerta naranja, el SMN indicó que se aguardan tormentas acompañadas por «abundantes lluvias en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h». Asimismo, se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 45 milímetros.
Desde el organismo nacional precisaron que las zonas afectadas estarán bajo alerta «amarilla» durante la tarde y que se elevará a «naranja» durante la noche.
En Río Negro, las zonas bajo alerta naranja son:
- Este de El Cuy.
- General Roca.
- Meseta de Pilcaniyeu.
- Meseta de Ñorquincó.
- 9 de Julio.
- Oeste de El Cuy.
- 25 de Mayo.
Por su parte, en Neuquén están bajo alerta naranja:
- Confluencia.
- Este de Añelo.
- Este de Pehuenches.
- Picún Leufú.
Alerta amarilla por tormentas en Neuquén y Río Negro: los peores horarios
Con respecto a la alerta amarilla en Neuquén y Río Negro, el SMN precisó que se esperan tormentas acompañadas por «frecuente actividad eléctrica, ráfagas de hasta 70 km/h, ocasional granizo y abundante caída de agua en cortos períodos». En estas zonas se aguardan valores de precipitación acumulada entre 10 y 25 milímetros.
En Río Negro, las localidades bajo alerta amarilla durante la mañana y la noche son:
- Avellaneda.
- Pichi Mahuida.
Asimismo, emitieron alerta solamente en horas de la noche en:
- Conesa.
- Meseta de Adolfo Alsina.
- Meseta de San Antonio.
- Valcheta.
Del lado neuquino, la alerta amarilla rige solamente en horas de la tarde y afecta a:
- Catán Lil.
- Collón Curá.
- Zapala.
- Zona baja de Aluminé.
- Zona baja de Huiliches.
- Zona baja de Lácar.
- Este de Loncopué.
- Este de Picunches.
- Este de Ñorquín.
- Oeste de Añelo.
- Oeste de Pehuenches.
- Sur de Chos Malal.
- Sur de Minas.
