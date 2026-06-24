ASÍ LO VEO / En China alertan por la “comida rápida” automotriz

La industria automotriz china vive una competencia extrema, con lanzamientos acelerados, menores costos y ciclos de desarrollo cada vez más cortos. En ese contexto, el presidente de Geely, Li Shufu, advirtió que el sector podría transformarse en una especie de “comida rápida” industrial.

Durante el China Automotive Chongqing Forum 2026 cuestionó las estrategias que priorizan llegar primero al mercado, incluso a costa de recortar ingeniería, validación y seguridad. Sostuvo que un automóvil no es un producto de consumo rápido, sino un bien complejo que debe garantizar seguridad, durabilidad y confiabilidad.

El debate surge en medio de una guerra de precios y una ola de nuevos modelos, que presiona a las automotrices a acelerar sus procesos. El titular de Geely, grupo que incluye Volvo, Lotus y Zeekr, remarcó que la clave es la innovación real y la calidad por sobre los resultados inmediatos. Para el empresario, el futuro del sector dependerá de una selección natural, donde solo sobrevivirán las compañías que mantengan altos estándares sin ceder a la presión del corto plazo.