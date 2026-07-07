Ni Covid ni gripe: el virus respiratorio que sumó más internaciones en las últimas semanas

Según el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), hasta la semana epidemiológica 24 se notificaron 67.907 casos de neumonía y 47.683 de bronquiolitis en Argentina. Pese al volumen de contagios, las autoridades remarcaron que ambas enfermedades se encuentran dentro de los niveles esperados para esta época del año y en «zona de éxito», con tasas similares o ligeramente inferiores a las del promedio de los últimos cinco años.

El informe correspondiente a la semana epidemiológica 25, detalló que los virus respiratorios se mantienen en valores habituales para el invierno y comienza a observarse una desaceleración en su circulación. Aun así, el aumento de las notificaciones de Virus Sincicial Respiratorio (VSR) incidió directamente en la cantidad de casos de bronquiolitis y neumonía reportados, sobre todo en pacientes internados.

En ese escenario, se mantiene la predominancia del virus de influenza A(H3N2), seguido por el VSR, que registra un leve incremento sostenido desde la semana epidemiológica 13. En cambio, el SARS-CoV-2 continúa estable y en niveles bajos, según surge del análisis oficial.

El virus sincicial gana terreno, la gripe afloja y el Covid sigue en baja

El BEN precisó que en pacientes ambulatorios se detectaron 21 casos positivos de VSR en las últimas cuatro semanas. En paralelo, en la vigilancia de internados se observó una disminución en la cantidad de casos de influenza notificados en el mismo período.

Durante la semana epidemiológica 25 se registraron 230 casos positivos de influenza, es decir, 44 menos que en las cuatro semanas previas. A contramano, se verificó un ligero aumento en las detecciones de VSR en pacientes internados, con 277 casos confirmados por laboratorio: 29 más que los contabilizados en la semana 24.

En las consultas ambulatorias también se evidenció un cambio en la dinámica de circulación de los virus respiratorios. La positividad para influenza mostró un descenso: mientras en la semana 24 el aumento de casos fue del 41%, en la semana 25 el incremento fue del 33,3%, de acuerdo con lo informado por el Boletín Epidemiológico Nacional.

En cuanto a la vigilancia genómica, la ANLIS Malbrán confirmó que la variante predominante de influenza A en 2026 sigue siendo el subclado K (J.2.4.1), al que pertenece el 95% de las muestras caracterizadas este año. En la última semana se identificaron 25 nuevos casos de este subclado, con un total acumulado de 294 en lo que va de 2026.

Las regiones del Noroeste Argentino (NOA) y Centro concentran la mayoría de los contagios asociados a la variante K, con 218 casos en conjunto (113 en la región Centro y 105 en el NOA), lo que representa 19 más que los registrados en la semana anterior.