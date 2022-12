Se viene un aumento de combustibles: a cuánto van a quedar los precios en Roca

Tras un acuerdo con el Ministerio de Economía, los principales firmas petroleras tenían previsto para hoy una suba del cuatro por ciento en el precios de sus combustibles. En Roca, los impactos aún no se reflejaron en los surtidores, y continúan los precios vigentes hasta noviembre.

«Todavía no aumentaron. No nos enteramos de nada en toda la zona», explicó a RÍO NEGRO Marcelo Pirri, presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Neuquén y Río Negro. El empresario también comentó que todavía no hay precisiones acerca de cuándo se actualizarán los precios.

En la ciudad todavía es posible observar la lista de precio vigentes durante el mes de noviembre. Concretamente el litro de gas oil premium todavía es posible de conseguir en $226 y en 168,50 el de menor calidad. Mientras que la nafta Super se encuentra en 124,80 y la Premium en 157,70.

Las subas previstas habían sido acordadas por la Secretaría de Energía bajo el nuevo programa de Precios Justos, a través del cual se estipularon aumentos mensuales hasta marzo del año de 2023. La idea de esta nueva medida del gobierno nacional fue comenzar a «recorrer un sendero de tranquilidad».

«Vamos a tener diciembre, enero, febrero y marzo con un sendero de aumentos predefinido: 4% en diciembre; 4% en enero; 4% en febrero y 3,8% en marzo, con el objetivo de seguir construyendo un camino en el cual todos los sectores contribuyan a bajar significativamente la inflación que es el principal drama de la Argentina», señaló en un anuncio oficial el referente de la cartera de Economía, Sergio Massa.

En Roca, se estimaba que la nafta Súper debía pasar a costar $129,79 en diciembre; $135,98 en enero; $140,38 en febrero; y $145,71 en marzo. Mientras que la nafta Premium comenzaría a valer $164 en diciembre; $170,56 en enero; $177,56 en febrero; y $184,13 en marzo.

En el caso del gasoil, en de menor calidad tendría un precio de $175,24 en diciembre; $182,24 en enero; $189,53 en febrero; y de $196,74 en marzo. Y el gasoil Premium pasaría a costar $235,04 en diciembre; $244,40 en enero; $254,21 en febrero; y $263,87 en marzo.