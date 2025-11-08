ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Sociedad

Secuestran 40 piezas y equipos de pesca ilegal en el sur de Río Negro en Limay Chico y Alicurá

La acción preventiva incluyó patrullajes intensivos sobre las Rutas Nacionales 40, 234 y 237.

Redacción

Por Redacción

Secuestran 40 truchas en un operativo de la Policía de Río Negro. (Gentileza).

Secuestran 40 truchas en un operativo de la Policía de Río Negro. (Gentileza).

La Policía de Neuquén secuestró 40 truchas arcoíris y 15 equipos de pesca ilegal durante un megaoperativo sobre las rutas 40, 234 y 237. El despliegue se realizó una extensa área de jurisdicción de Junín de los Andes en Limay Chico y el embalse Alicurá.

Entre la tarde del jueves y la madrugada del viernes, las autoridades labraron alrededor de veinte actas de infracción en el marco de la Ley Provincial N° 2.539, normativa que busca proteger la fauna ictícola.

La acción preventiva incluyó patrullajes intensivos sobre las Rutas Nacionales 40, 234 y 237, arterias clave para acceder a los principales ambientes acuáticos de la región.

Patrullaje conjunto en Limay Chico y Alicurá

El operativo se desarrolló en conjunto personal de la División Brigada Rural y Abigeato Zona Sur, agentes de Guarda Fauna de diferentes seccionales y efectivos policiales de diversas dependencias. El rastrillaje incluyó la fiscalización de sectores de pesca de alta sensibilidad y zonas rurales.

Entre los puntos controlados se encuentran Bahía Valentina, Limay Chico, el Embalse Alicurá, Malalhuaca, Estancia Chacabuco y el sector Confluencia-Traful. La intervención resultó además en el decomiso de veinte recipientes de cebo.

Los controles de identificación y prevención buscan asegurar el cumplimiento de la ley y desalentar la práctica de la pesca furtiva.


Temas

Alicurá

Limay

Limay Medio

pesca ilegal

La Policía de Neuquén secuestró 40 truchas arcoíris y 15 equipos de pesca ilegal durante un megaoperativo sobre las rutas 40, 234 y 237. El despliegue se realizó una extensa área de jurisdicción de Junín de los Andes en Limay Chico y el embalse Alicurá.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios