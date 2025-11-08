Secuestran 40 piezas y equipos de pesca ilegal en el sur de Río Negro en Limay Chico y Alicurá

Secuestran 40 truchas en un operativo de la Policía de Río Negro. (Gentileza).

La Policía de Neuquén secuestró 40 truchas arcoíris y 15 equipos de pesca ilegal durante un megaoperativo sobre las rutas 40, 234 y 237. El despliegue se realizó una extensa área de jurisdicción de Junín de los Andes en Limay Chico y el embalse Alicurá.

Entre la tarde del jueves y la madrugada del viernes, las autoridades labraron alrededor de veinte actas de infracción en el marco de la Ley Provincial N° 2.539, normativa que busca proteger la fauna ictícola.

La acción preventiva incluyó patrullajes intensivos sobre las Rutas Nacionales 40, 234 y 237, arterias clave para acceder a los principales ambientes acuáticos de la región.

Patrullaje conjunto en Limay Chico y Alicurá

El operativo se desarrolló en conjunto personal de la División Brigada Rural y Abigeato Zona Sur, agentes de Guarda Fauna de diferentes seccionales y efectivos policiales de diversas dependencias. El rastrillaje incluyó la fiscalización de sectores de pesca de alta sensibilidad y zonas rurales.

Entre los puntos controlados se encuentran Bahía Valentina, Limay Chico, el Embalse Alicurá, Malalhuaca, Estancia Chacabuco y el sector Confluencia-Traful. La intervención resultó además en el decomiso de veinte recipientes de cebo.

Los controles de identificación y prevención buscan asegurar el cumplimiento de la ley y desalentar la práctica de la pesca furtiva.