Secuestraron casi 2.500 kilos de carne en mal estado en Valle Medio previo a las fiestas de fin de año

La Policía de Río Negro secuestró, en menos de una semana, casi 2.500 kilos de carne en mal estado de locales de Valle Medio. El operativo bramatológico recorrió más de 50 carnicerías de Chimpay, Choele Choel, Luis Beltrán y Lamarque.

El procedimiento fue por parte de personal de la Brigada Rural del Valle Medio e inspectores de la Dirección de Ganadería de Río Negro.

Las autoridades labraron actas de infracción a distintos tipos de normativas (ley 2534, a la ley 5745 y al Código Alimentario Argentino) y enviaron los 2.430 kilos de productos de carne vacuna, porcina y ovina a la planta del Matadero Municipal de Luis Beltrán para incinerarlo por su mal estado de conservación.

Así fue el operativo que secuestró 2.500 kilos de carne en locales de Valle Medio

Todo inició el sábado en horas de la tarde en Choele Choel, donde inspeccionaron 11 carnicerías y retiraron del mercado unos 400 kilos de carne por haber realizado actividad de faenamiento sin habilitación sanitaria y estar en “estado de putrefacción”.

Las inspecciones prosiguieron el lunes en 13 comercios de Chimpay y concluyó con el mayor decomiso de la semana: unos 1.100 kilos de carne por no reunir las condiciones necesarias de salubridad e higiene para su comercialización.

El miércoles los procedmientos siguieron en Lamarque, en unos 23 comercios, con un resultado final de 480 kilos de carne secuestrados.

Por último, en la misma jornada también visitaron unos nueve locales de Luis Beltran y decomisaron 450 kilos de productos cárnicos.