Rescatan en helicóptero a un senderista herido en el glaciar Ojo del Albino en Tierra del Fuego

El Grupo Especializado en Alta Montaña (GEAM), que depende del Escuadrón 44 “Ushuaia”, recibió un llamado de alerta por parte de la Comisión de Auxilio Ushuaia: una persona había sufrido una lesión en cercanías del Glaciar «Ojo del Albino», una imponente masa de hielo de 86 hectáreas ubicada en Sierra Alvear, a 20 kilómetros al noreste de Ushuaia. En ese sector, el trekking es de alta exigencia, cubre unos 17 a 24 km (ida y vuelta) y toma alrededor de 8 horas.

El aviso se recibió cerca de las 14.30, cuando todavía quedaban horas de luz natural para organizar la salida de la montaña. Como el hombre de 37 años no podía descender por sus propios medios, los rescatistas iniciaron la travesía.

Al arribar al punto de la emergencia, detectaron un cuadro compatible con una posible fractura de tibia y peroné. Se brindaron los primeros auxilios y procedieron a su inmovilización para efectuar la evacuación en una camilla de montaña «Lecco Kong».

La víctima fue trasladada a pie hasta un sector seguro y apto para operaciones aéreas, donde un helicóptero completó su traslado a un centro asistencial de Ushuaia.

El hombre de 37 años se fracturó y no pudo continuar el descenso. Foto: gentileza

El área donde se llevó a cabo el operativo forma parte de los recorridos de montaña vinculados a Laguna Esmeralda, dentro de la Reserva Natural y Paisajística Valle Tierra Mayor. El acceso general a Laguna Esmeralda figura como una caminata de dificultad media, pero el ascenso hacia el Ojo del Albino tiene otra exigencia.

Las autoridades advirtieron que quienes no cuenten con experiencia en escalada, equipo técnico y vestimenta adecuada no deben realizar el ascenso al glaciar. También advirtieron sobre la presencia de hielo y desprendimiento de rocas.