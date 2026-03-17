Semana de la Memoria en Neuquén: todas las actividades por los 50 años del Golpe Militar

En tan solo una semana se conmemorarán 50 años del Golpe Militar de 1976 que inició uno de los periodos más oscuros de la historia nacional. En la previa del Día de la Memoria, Verdad y Justicia, en Neuquén capital se llevarán a cabo distintas actividades previo y después del 24 de marzo.

«Nos encontramos en cada espacio cultural de nuestra ciudad para decir, una vez más: Nunca Más», precisaron desde el municipio.

Las actividades por el Nunca Más este jueves 19 de marzo

Este jueves 19 de marzo se llevará a cabo la Ronda de las Madres a las 15.40 sobre la Avenida Argentina, entre las calles San Martín e Independencia.

El encuentro contará con «recordatorios con audios e intervenciones artísticas sobre pañuelos», indicaron.

Después, a las 18, habrá un ciclo de charlas «Neuquén y la Memoria: a 50 años del Golpe», cuya temática se centrará en la militancia y el trabajo de los organismos de Derechos Humanos.

La cita será con entrada libre y gratuita en el Museo Paraje Confluencia ubicado sobre las calles Independencia y Pasaje Héroes de Malvinas.

Jornada artística por la Memoria este viernes 20 de marzo

En el Pasaje al Arte ubicado sobre la calle Las Palomas 1799, habrá una jornada artística por la Memoria de 17 a 20.

Las actividades consistirán en bordado de pañuelos blancos, un taller de foto-transferencias dictado por Vir Robles y la presentación de la obra «Circo de los Mendicantes».

Las actividades por el Día de la Memoria este 24 de marzo

A 50 años del Golpe Cívico-Militar, se llevará a cabo un acto oficial por la Memoria, Verdad y Justicia en La Escuelita, lugar donde funcionaba un centro clandestino de detención y tortura sobre las calles J.J. Lastra y Chaco.

Después, a partir de las 18, se llevará a cabo la marcha central en el centro neuquino, cuyo punto de encuentro es el Monumento San Martín.

Hay más actividades después del 24 de marzo

El miércoles 25 de marzo se llevará a cabo una intervención artística en la Torre del Periodista a partir de las 10, entre las calles Avenida Argentina y Periodistas Neuquinos.

Entre las cuestiones programadas habrá: señalítica lúdica «Pañuelos», una reparación de mural a cargo de la artista Elisa Granatti, y la intervención «Árbol de las Abuelas».

El viernes 27 de marzo habrá un ciclo de charlas titulado «Neuquén y la Memoria: a 50 años del Golpe», en donde se conversará sobre el rol de las nuevas generaciones en sostener la memoria activa, la democratización y la participación comunitaria.

Esta actividad será a partir de las 18 en el Museo Paraje Confluencia con entrada libre y gratuita.

El sábado 28 de marzo habrá un paseo guiado de arte y derechos humanos, que consistirá en un recorrido por los sitios emblemáticos de la ciudad donde se desarrolló la lucha por los derchos humanos.

Será a partir de las 10 y requerirá inscripciones previas (de por lo menos una hora) en la oficina de Informes Turísticos de la Avenida Olascoaga. La actividad tendrá capacidad limitada, según los lugares disponibles en el colectivo .