Ya son seis los secuestrados, torturados y desaparecidos que fueron identificados en «La Perla»

Fueron encontrados en La Perla, ex Centro clandestino de detención en la provincia de Córdoba. Foto: Gentileza NA.

Ya son seis los secuestrados, torturados y desaparecidos de la última dictadura militar en la Argentina que fueron identificados en La Perla, ex Centro clandestino de detención en la provincia de Córdoba. Los trabajos de recuperación se lograron tras un trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

La Asociación H.I.J.O.S de Córdoba anunció que ya son seis los militantes identificados que fueron secuestrados y asesinados. Se tratan de Eduardo Jorge Valverde Suárez, Oscar Reyes, Ramiro Bustillo, alguna de las mellizas Carranza, Raúl Oscar Ceballos Canton y Mario Alberto Nívoli.

Los seis militantes identificados en La Perla

Valverde Suárez era mendocino y se había mudado a Córdoba para estudiar Derecho. Fue delegado de la Federación Universitaria y al egresarse, se dedicó a la defensa de presos políticos. Fue secuestrado apenas se perpetró el golpe, en el puesto de Guardia Militar de la Fuerza Aérea.

Ceballos Canton era cordobés, estudiaba ingeniería y trabajaba en la empresa automotriz FIAT, en la planta de Materfer. Tenía 23 años y militaba en Montoneros. Lo secuestraron de su casa del barrio Altamira el 26 de agosto de 1976.

Acerca de las mellizas Carranza, los análisis forenses permitieron establecer que un diente encontrado coincide genéticamente con Adriana o Cecilia. Al compartir prácticamente el mismo ADN, la identificación aún no permite determinar con certeza a cuál de ellas pertenecía. Las mellizas Carranza tenían 18 años cuando, en mayo de 1976, una patota del Ejército ingresó a la pensión del barrio General Paz donde vivían y se las llevó.

Respecto a Reyes, nació en Banfield, provincia de Buenos Aires. Estaba casado y era padre de cinco hijos. En Córdoba trabajaba como obrero en la empresa FIAT y militaba en el Partido Comunista (PC). Fue secuestrado la tarde del 18 de octubre de 1977, en la vía pública, cuando iba en su auto a una reunión del partido.

Bustillo fue secuestrado el 18 de octubre de 1977 en la ciudad de Córdoba, por orden del comandante del III Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez. Tenía 27 años, estudiaba, militaba en el Partido Comunista y trabajaba como obrero.

Sobre Nívoli, militaba en la Juventud Universitaria Peronista (J.U.P.) y trabajaba como técnico electricista. Su secuestro sucedió en la madrugada del 14 de febrero de 1977, en presencia de su familia, en su casa del barrio General Paz, Córdoba capital.

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