Viento, ráfagas de 70 km/h y chaparrones en el Alto Valle durante este domingo del Día de la Primavera

Este domingo 21 de septiembre, en el inicio de la primavera en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro se esperan chaparrones. Así lo indicó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Además viento y ráfagas. En algunas zonas de la cordillera hay pronóstico de nevadas.

Chaparrones, viento y ráfagas en el Alto Valle en el Día de la Primavera

En Neuquén, se espera una jornada mayormente nublada, Para la tarde se esperan chaparrones. Además el SMN indicó que habrán ráfagas de 69km/h.

Para Roca y Villa Regina, se pronostica una máxima de 17km/h. La mayor intensidad de viento se espera para la tarde y noche. Además de ráfagas cercanas a los 70km/h. También se espera chaparrones durante esta tarde.

Lluvia, nieve y viento en la cordillera de Neuquén y Río Negro

En San Martín de los Andes, hay pronosticadas lluvias y nevadas durante todo el día. Además que sea una jornada ventosa y que la máxima sea de 8°C, informó el SMN.

En el norte neuquino se aguarda una jornada inestable y fría. Con lloviznas en la mañana y chaparrones por la tarde.

En Bariloche, se espera caída de nieve por la mañana y lluvias para la tarde.