Lunes con ráfagas de 50 km/h en en Alto Valle: cielos nublados y un inicio de primavera marcado por el viento

Este lunes, el Alto Valle de Neuquén y Río Negro se prepara para una jornada donde el viento será protagonista, acompañado por un cielo que alternará entre la nubosidad y momentos despejados. Se anticipa un ambiente fresco, especialmente durante las primeras horas y hacia la tarde, invitando a abrigarse adecuadamente.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Alto Valle de Neuquén y Río Negro (Neuquén capital y Roca) experimentará este lunes un rango térmico fresco, con una temperatura mínima de 6°C y una máxima que no superará los 15°C.

El cielo se mantendrá parcialmente nublado a lo largo de la jornada, sin probabilidades de precipitaciones.

En detalle, el pronóstico para este lunes en el Alto Valle: una jornada marcada por el viento y las bajas temperaturas

La presencia de viento será una característica distintiva del día, con velocidades estimadas entre 34 y 41 Km/h. Se prevén ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 Km/h, especialmente intensas durante la mañana y la tarde, franjas horarias señaladas como más complejas. La dirección del viento será variable, lo que podría generar cambios en la sensación térmica.

Estas condiciones de viento moderado a fuerte demandarán precauciones al realizar actividades al aire libre, particularmente en la mañana y la tarde. Se recomienda asegurar objetos en exteriores y manejar con precaución para evitar inconvenientes. El SMN no emitió alertas por este fenómeno.



Las temperaturas frescas invitarán a usar abrigo ligero durante el día, con especial atención a las primeras horas y al anochecer. La mínima de 6°C y la máxima de 15°C marcan una jornada de transición, ideal para actividades bajo un cielo cambiante.