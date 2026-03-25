Semana Santa 2026: cuánto cuestan los huevos de pascua en supermercados de Neuquén y Roca. Foto: Flor Salto.

Comienza la cuenta regresiva para Semana Santa y con ella llega la tradición de comprar huevos de pascuas. En los supermercados de Neuquén y Roca ya se empezaron a mostrar grandes ofertas para aprovechar, por eso te contamos cuáles son los precios que más abundan.

Según el relevamiento de precios que realizó DIARIO RIO NEGRO de los huevos de pascua en Neuquén y Roca, varían entre los $1.440 hasta los $56.300 aproximadamente.

El precio va a depender del tamaño, la marca y el contenido. Sin embargo hay que tener en cuenta que los supermercados ofrecen distintas ofertas y promociones para que puedas obtener el tuyo.

¿Cuánto salen los huevos de pascuas en los supermercados de Neuquén?

Los supermercados de Neuquén tienen un gran abanico de opciones de huevos de pascua para elegir para esta Semana Santa.

Como se mencionó anteriormente, los precios varían según la marca y su peso. Por ejemplo: uno entre los 22 y 80 gramos con confites (o sin) tiene un valor entre los $1.750 y los $4.500.

Entre las marcas más conocidas, uno de 150 gramos aproxima en los $14.014; $12.600 y los $25.300.

Los más grande y tradicionales de 200 o 350 gramos, se ubican entre los $15.000, los $24.843 y puede alcanzar hasta los $37.500.

¿Cuánto salen los huevos de pascuas en los supermercados de Roca?

En Roca, los supermercados tienen precios similares.

Los huevos de pascuas más chicos que parten de los 22 gramos se ubican en valores que rondan entre los $1.440 y $4.000. Además depende el comercio, se ofrecen descuentos en la segunda unidad si te llevas dos.

Los productos de 150 gramos, la marca más reconocida y solicitada por los más chicos por tener «sorpresas» en su interior, cuestan aproximadamente $18.540. Otras marcas ofrecen el mismo huevo, pero sin «sorpresa» a $12.600 o $16.150. Para estos también hay promos de descuento en la segunda unidad.

Los huevos de pascua más grandes de 200 o 350 gramos varían entre los $20.651, $22.500 y los $33.780. Los valores también pueden elevarse dependiendo el relleno de cada uno.