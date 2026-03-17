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Sociedad

Servicio a la comunidad: CALF programó un corte de luz para el miércoles 18 de marzo en Neuquén

La interrupción en el servicio eléctrico será para realizar mantenimiento y remodelaciones para mejoras del servicio. El sector que alcanzará y horas a tener en cuenta.

Redacción

Por Redacción

CALF programó un corte de luz (Gentileza)

CALF programó un corte de luz (Gentileza)

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte programado de luz que abarcará a un sector de la ciudad de Neuquén el próximo sábado 14 de marzo.

Desde la empresa que brinda servicios de suministro eléctrico solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.

Corte de luz programado en Neuquén: zonas y horarios afectados el miércoles

CALF indicó que el corte programado para este miércoles 18 de marzo será de la siguiente forma:

  • Horario: De 7:00 a 8:00 y de 12:00 a 13:00 hs
  • Zona afectada: Rebombeo EPAS Mari Menuco (Mosconi y Massaro.
  • Motivos: mantenimiento y remodelar instalaciones troncales de distribución.

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La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte programado de luz que abarcará a un sector de la ciudad de Neuquén el próximo sábado 14 de marzo.

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