El Alto Valle se prepara para un día sin tormentas, pero con mucho viento: martes fresco con ráfagas de hasta 70 km/h

Después de un fin de semana de tormentas y un lunes donde se registraron algunos chaparrones aislados en algunos puntos de la región, el Alto Valle encara su segundo día de la semana con otro panorama climático debido al ingreso de un aire frío.

Este martes el viento tomará mayor protagonismo y si bien no es espera una alerta, el pronóstico anticipó una jornada de hasta 60 km/h o más.

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle

Según los reportes de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cielo se mantendrá con nubosidad variable durante gran parte de la jornada, aunque por el momento se descartan las probabilidades de precipitaciones en la región.

De acuerdo al pronóstico, este 17 marzo la temperatura máxima, tanto en Neuquén como en Roca, alcanzará los 20°C a 21°C durante la tarde, mientras que la mínima se posicionará en los 12°C (según el SMN) o descenderá hasta los 6°C hacia la noche (según la AIC), ofreciendo un cierre de día considerablemente más fresco.

En cuanto a las precipitaciones, el SMN descartó alertas y recalcó que las probabilidades durante todo el día se mantienen en 0%, manteniendo condiciones de tiempo seco en ambas localidades.

El factor determinante del día será el viento, especialmente durante la mañana y la tarde, donde se pronostican ráfagas que oscilarán entre los 51 y 69 km/h. Según la AIC, la intensidad del viento en Neuquén será ligeramente superior, con velocidades constantes de hasta 43 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 65 km/h provenientes del sudoeste, tendiendo a calmarse hacia el final del día.