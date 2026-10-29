Sesenta años después, vuelven a su escuela: el emotivo reencuentro de una promoción de Roca

Los egresados de la quinta promoción de la ENET N.º 1, en 1966, junto al director, profesor A. Sánchez Platero, y el regente técnico, profesor Federico González. Gentileza.

Era 1966. Roca tenía poco más de 20.000 habitantes. Las chacras, los galpones de empaque y el ferrocarril marcaban el pulso de la vida cotidiana. La televisión era en blanco y negro. La humanidad no había llegado a la luna. Y Argentina atravesaba otro año convulsionado: en junio, un golpe militar había derrocado al presidente Arturo Illia. En ese escenario, un grupo de jóvenes terminaba sus estudios en la Escuela Nacional de Educación Técnica N.º 1, sin imaginar que el vínculo nacido entre aulas y talleres los acompañaría durante toda la vida.

La ENET Nº 1 era parte de una ciudad en transformación. Fundada en 1938 como Escuela de Artes y Oficios, desde 1960 funcionaba como Escuela Nacional de Educación Técnica y en 1962 había visto egresar a sus primeros técnicos mecánicos. Los estudiantes de 1966 integraron apenas la quinta promoción de esa nueva etapa. Por entonces, la escuela funcionaba en otro edificio: la construcción de la actual sede del CET N.º 1 comenzó recién en 1972.

Pasaron seis décadas. Cambiaron la ciudad, el país y sus propias historias. Hubo trabajos, familias, mudanzas y despedidas. Pero aquellos compañeros de la quinta promoción de 1966 conservaron algo que el tiempo no borró: una amistad que todavía encuentra motivos para reunirlos.

Este sábado 31 de octubre desde las 21, volverán a encontrarse para celebrar los 60 años de su graduación, con un homenaje abierto a toda la comunidad en el Salón de Usos Múltiples del actual Centro de Educación Técnica N.º 1 (CET N.º 1), la institución que continúa aquella tradición educativa.

El antiguo edificio de la ENET N.º 1, ubicado en la esquina de Córdoba y 9 de Julio, en General Roca. La histórica construcción fue demolida. Gentileza.

No será simplemente una celebración de aniversario. Para estos hombres, regresar a la escuela significa reencontrarse con una parte de sus propias historias, recordar a quienes compartieron aquellos años y celebrar un vínculo que logró mantenerse a pesar del paso del tiempo.

Una amistad que atravesó seis décadas

«Sesenta años después, seguimos reuniéndonos porque la promoción dejó de ser una simple camada de estudiantes para convertirse en una amistad de toda la vida«, expresaron los egresados en una carta enviada a Diario Río Negro.

En ese mensaje cuentan que, pese a los distintos caminos recorridos, las responsabilidades y las distancias, conservaron un vínculo que les permitió seguir compartiendo momentos importantes de sus vidas.

La elección del lugar para celebrar tampoco es casual. Volver a la institución donde se formaron tiene un valor especial para quienes comenzaron allí sus historias personales y profesionales. «Entre aquellas aulas y talleres comenzaron historias personales y profesionales que, en muchos casos, aún continúan escribiéndose», señalaron.

El encuentro también tendrá un espacio para la memoria. Los exalumnos recordarán anécdotas de su juventud y rendirán homenaje «a los compañeros que ya no están». Será, además, una oportunidad para reconocer a la escuela que consideran fundamental en su formación humana y profesional.

Los protagonistas de una historia que comenzó en 1966

La nómina de la quinta promoción está integrada por Héctor Abramovski, Luis Ernesto Arias, Jorge Calarco, Jorge Éspert, Héctor Jorge Esponda, Alberto Fernández, Roberto Francisco Ferrero, Juan Carlos Guzmán, Ulises L. Portela, Federico Sporle, Federico A. H. Süther, Rubén Raúl Vázquez, Alberto Villar, Osvaldo Alberto Yezzi y Raúl Eduardo Zarranz.

Sus nombres forman parte de una historia compartida que comenzó hace tiempo y que sigue encontrando motivos para reunirlos. «La permanencia durante seis décadas de los lazos nacidos en una escuela constituye un hecho poco frecuente y un ejemplo del valor que la educación, la amistad y el sentido de pertenencia pueden generar a lo largo de toda una vida», destacaron.

Una celebración abierta a toda la comunidad de Roca

Desde la organización aclararon que la invitación no está dirigida únicamente a los integrantes de la promoción de 1966, sino que está abierta a toda la comunidad.

La celebración incluirá un homenaje a los compañeros «que ya no están» y una cena en el SUM del CET Nº 1. Las entradas ya se encuentran a la venta. Quienes quieran participar pueden comunicarse con la dirección del establecimiento (2984602800 y 2984646771)

Este sábado, aquellos jóvenes que en 1966 se despidieron de la escuela volverán a encontrarse, esta vez para celebrar todo lo que vino después. Porque, aunque pasaron tantos años y sus vidas tomaron distintos caminos, todavía tienen una historia en común que merece ser celebrada.