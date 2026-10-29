Tendones lesionados: cómo se puede estimular la recuperación funcional

El dolor en un tendón puede aparecer durante o después la actividad física o al levantarse por la mañana. La rigidez y las dificultades para mover una extremidad también pueden indicar una lesión.

Para tratar ese tipo de problemas, la kinesiología cuenta con distintas herramientas. Una de ellas es la microelectrólisis percutánea (MEP), una técnica que combina una aguja muy fina con un estímulo eléctrico para activar una respuesta del organismo en la zona afectada.

Esa técnica fue desarrollada hace 20 años por Oscar Ronzio, director de Kinesiología y Fisiatría de la Universidad Maimónides (UMAI) y miembro del comité ejecutivo de la organización internacional World Physiotherapy. El especialista explicó cómo funciona el procedimiento, qué beneficios le atribuyó y cuáles son sus posibles efectos adversos.

Cuándo duelen los tendones

Foto: Gentileza Magnific.

Las lesiones tendinosas pueden causar dolor localizado, rigidez por la mañana y dificultades para mover la zona afectada. Las molestias también pueden aparecer durante la práctica deportiva o después del esfuerzo físico.

Si se reconocen esas señales se debe consultar a un profesional de la salud para evaluar su origen y determinar el tratamiento adecuado. El dolor, por sí solo, no confirma una lesión tendinosa ni indica qué terapia necesita cada persona.

Ronzio recomendó: “Ante los síntomas se debe consultar a un profesional de confianza a la brevedad”. También cuestionó el uso de medidas que pueden ocultar temporalmente las molestias sin resolver su causa. Entre las opciones terapéuticas se encuentra la microelectrólisis percutánea (MEP), una técnica que busca estimular la reparación de los tejidos.

Cómo actúa MEP

Oscar Ronzio es director de la carrera de kinesiología de UMAI. Foto: Universidad Maimónides.

La microelectrólisis consiste en introducir una aguja muy fina, similar a las utilizadas en acupuntura, en la zona lesionada. Luego, un dispositivo aplica una corriente eléctrica suave que desencadena una reacción química y, después, una respuesta celular.

El propósito, según Ronzio, es estimular los mecanismos naturales de reparación del organismo. “El estímulo que produce la técnica reactiva la reparación natural del cuerpo de forma rápida y efectiva”, afirmó.

La aplicación puede realizarse sin ecografía, mediante un procedimiento basado en un algoritmo. Sin embargo, la guía ecográfica permite observar las estructuras internas en tiempo real y orientar la aguja con mayor precisión. “La aplicación bajo guía ecográfica permite ver la estructura afectada en vivo y aumentar la precisión de la intervención”, explicó Ronzio.

La técnica puede utilizarse en tendones, ligamentos y músculos. El especialista la describió como una alternativa para tratar lesiones que no responden a los abordajes convencionales.

Beneficios y precauciones

Entre los efectos que Ronzio atribuyó a la técnica MEP figuró el alivio del dolor. “Los beneficios principales del uso de MEP son el alivio inmediato del dolor, seguido por una inflamación aguda que estimula la resolución de patologías que no responden a tratamientos convencionales”, sostuvo.

La inflamación aguda es una respuesta del organismo ante una agresión o lesión. En este procedimiento, esa reacción local forma parte del estímulo que busca favorecer la reparación de los tejidos. Ronzio también afirmó que la corriente eléctrica aumenta la circulación sanguínea y genera inhibidores de radicales libres, que son moléculas que participan en procesos relacionados con el daño celular.

La técnica se utiliza tanto en deportistas ocasionales y atletas de élite como en personas sedentarias. “La sesión dura pocos minutos y acelera el retorno a las actividades físicas”, dijo.

Ronzio señaló que el procedimiento puede causar molestias leves durante la sesión y hasta 48 horas después, asociadas con la inflamación local. Recomendó acompañarlo con un plan de ejercicios indicado por el profesional y desaconsejó aplicar hielo. En cuanto a la seguridad, sostuvo: “El riesgo de infección es prácticamente nulo por el uso de agujas estériles desechables y por el efecto bactericida de la corriente eléctrica”. A la vez, desaconsejó la técnica durante el embarazo, en personas con trastornos cardíacos severos, cáncer activo o infecciones en la piel.

La técnica MEP, recalcó, se puede utilizar para estimular la reparación de los tejidos, pero su indicación requiere una evaluación de cada paciente.