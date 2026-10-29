ANSES: cuánto cobran los jubilados en noviembre 2026 tras el descuento de PAMI

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) estableció, a través de la Resolución 304/2026 publicada en el Boletín Oficial, los nuevos parámetros económicos que regirán a partir de noviembre 2026 para el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), determinando un incremento reglamentario del 1,93% fundamentado en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre que midió el INDEC.

Esta normativa sitúa el haber mínimo jubilatorio en $444.158,46 brutos y eleva la jubilación máxima a $2.988.765,82, al tiempo que ratifica la vigencia del bono extraordinario de $70.000 para las escalas contributivas más bajas, configurando un ingreso total que, tras computar las deducciones obligatorias de obra social hacia PAMI, deja en mano cifras netas claramente delimitadas para los adultos mayores de todo el país.

Escalas jubilatorias ANSES en noviembre 2026: haber mínimo, bono extraordinario de $70.000 y jubilación máxima

El esquema previsional diagramado por ANSES para noviembre 2026 define los siguientes importes oficiales de referencia:

Jubilación mínima contributiva : el piso salarial garantizado asciende a $444.158,46 brutos, registrando una recomposición directa del 1,93% por aplicación del Decreto 274/2024.

: el piso salarial garantizado asciende a $444.158,46 brutos, registrando una recomposición directa del 1,93% por aplicación del Decreto 274/2024. Refuerzo previsional extraordinario : se ratifica el desembolso de la suma fija de $70.000, la cual continúa sin indexación desde marzo 2024.

: se ratifica el desembolso de la suma fija de $70.000, la cual continúa sin indexación desde marzo 2024. Ingreso bruto consolidado : la sumatoria entre el haber mensual ordinario y el complemento estatal totaliza $514.158,46 brutos para los titulares de la mínima.

: la sumatoria entre el haber mensual ordinario y el complemento estatal totaliza $514.158,46 brutos para los titulares de la mínima. Bono proporcional para escalas intermedias : quienes perciben un haber superior al piso contributivo pero inferior a los $514.158,46 cobran un plus decreciente hasta alcanzar exactamente dicho valor tope.

: quienes perciben un haber superior al piso contributivo pero inferior a los $514.158,46 cobran un plus decreciente hasta alcanzar exactamente dicho valor tope. Jubilación máxima del SIPA : el límite superior para los haberes de mayor rango contributivo trepa a $2.988.765,82 brutos mensuales.

: el límite superior para los haberes de mayor rango contributivo trepa a $2.988.765,82 brutos mensuales. PBU y bases imponibles de aportes: la Prestación Básica Universal (PBU) se acomoda en $203.182,22, en tanto que la base imponible mínima para salarios registrados queda en $149.592,45 y la máxima en $4.861.685,38.

Descuentos de PAMI en el recibo ANSES: cómo se calcula la retención del 3% y el 6%

El cobro neto en las cajas de ahorro difiere del valor bruto por la aplicación obligatoria de la alícuota de salud, establecida por la Ley 19.032:

Aplicación general e independiente de la afiliación : la retención con destino al PAMI se efectúa de manera automática sobre todos los jubilados y pensionados del SIPA , con prescindencia de si el beneficiario utiliza los servicios médicos de la obra social estatal o cuenta con cobertura privada.

: la retención con destino al se efectúa de manera automática sobre todos los , con prescindencia de si el beneficiario utiliza los servicios médicos de la obra social estatal o cuenta con cobertura privada. Alícuota del 3% para el haber mínimo : sobre el importe básico de $444.158,46 se descuenta estrictamente el 3%, lo que representa una quita fiscal de $13.324,75; dado que el bono de $70.000 es no remunerativo, sobre dicho concepto no se aplican retenciones.

: sobre el importe básico de $444.158,46 se descuenta estrictamente el 3%, lo que representa una quita fiscal de $13.324,75; dado que el bono de $70.000 es no remunerativo, sobre dicho concepto no se aplican retenciones. Alícuota del 6% sobre el excedente : para aquellos beneficiarios que perciben haberes por encima del mínimo, se calcula el 3% sobre el piso básico ($13.324,75) y se añade una deducción del 6% sobre toda la suma que supere los $444.158,46.

: para aquellos beneficiarios que perciben haberes por encima del mínimo, se calcula el 3% sobre el piso básico ($13.324,75) y se añade una deducción del 6% sobre toda la suma que supere los $444.158,46. Cobro de bolsillo garantizado: como resultado exacto de este cálculo impositivo, el jubilado de la mínima percibirá netos $500.833,70 depositados en su cuenta, mientras que el haber máximo cobrará en mano $2.822.764,63.

El freno del bono ANSES en $70.000: por qué el aumento real de la mínima es del 1,66% y no del 1,93%

Detrás del anuncio porcentual de movilidad se esconde un desfasaje matemático que incide directamente en el poder adquisitivo de los adultos mayores: