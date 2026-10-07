Sexualidad y discapacidad: organizan una jornada para familias y acompañantes en Viedma

La jornada busca promover una mirada respetuosa sobre la sexualidad y los derechos de las personas con discapacidad. Foto: ilustrativa.

Viedma será sede de una jornada comunitaria destinada a familiares, cuidadores y acompañantes de personas con discapacidad, con el objetivo de abrir un espacio de diálogo sobre sexualidad, derechos, autonomía y acompañamiento.

La actividad, denominada «Sexualidad en la Discapacidad. Un Derecho para Acompañar«, se realizará el viernes 16 de octubre, de 14 a 16.30, en el Centro de Atención Municipal (CAMU) de la capital rionegrina.

La propuesta es organizada por el Ministerio de Desarrollo Humano de Río Negro y la Fundación Superando Límites, con el acompañamiento del Ministerio de Salud y la Municipalidad de Viedma.

Sexualidad y discapacidad: de la sobreprotección al acompañamiento

Uno de los ejes de la jornada será reflexionar sobre las formas en que las familias y los entornos cercanos acompañan a las personas con discapacidad en relación con su sexualidad.

La iniciativa busca pasar de la sobreprotección a un acompañamiento respetuoso y responsable, además de derribar mitos y prejuicios que todavía persisten en torno a la sexualidad de las personas con discapacidad.

Durante el encuentro se compartirán experiencias y se generará un espacio para hacer preguntas, despejar dudas y construir nuevas miradas, poniendo el foco en el reconocimiento de derechos y en la autonomía de cada persona.

Desde la organización remarcaron la importancia de generar espacios de conversación que permitan abordar la temática desde una perspectiva de derechos y favorecer acompañamientos que respeten las decisiones y necesidades de las personas con discapacidad.

Cómo participar de la jornada en Viedma

La actividad será gratuita y requiere inscripción previa. Está dirigida especialmente a familiares, cuidadores y acompañantes de personas con discapacidad.

Quienes quieran participar pueden completar el formulario de inscripción disponible online:

Formulario de inscripción a la jornada “Sexualidad en la Discapacidad”

El encuentro se realizará el viernes 16 de octubre, de 14 a 16.30, en el CAMU de Viedma.