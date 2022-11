Sin atención en la oficina de Anses de Roca por el reclamo de retirados de la Policía

El reclamo por el pago de la Zona Austral sumó hoy un nuevo capítulo en Roca. Debido a la protesta que lleva adelante un grupo de retirados de la Policía de Río Negro frente a la oficina de la Anses, las autoridades de la agencia decidieron cerrar sus puertas.

Según adelantó Luciano Delgado Sempé, delegado de la Unidad de Atención Integral de Roca (UDAI), la medida se tomó como consecuencia de algunos disturbios con el público. Además, adelantó que las puertas permanecerán cerradas hasta que cese la protesta.

«Ayer ocurrió un hecho de violencia y por lo tanto para cuidar la integridad de los empleados y las personas que vienen decidimos cerrar. Al ser una caja de resonancia la oficina no se puede atender ni escuchar a nadie«, argumentó Delgado Sempé.

El encargado de la oficina local dejó en claro que la resolución surgió cuando un usuario molesto decidió increparlo por los retrasos en la atención derivados de la protesta. En la secuencia debió intervenir un oficial de la Policía.

La protesta frente a la sede de Anses comenzó la semana pasada, aunque la actividad hasta el momento se había mantenido sin alteraciones. Incluso se continuó brindando turnos para trámites de jubilaciones, pensiones, y el tan renombrado, refuerzo alimentario.

Con la intensificación del reclamo, en las últimas horas la autoridad local de Agencia Nacional de Seguridad Social decidió enviar una carta al jefe de la Policía de Río Negro, Osvaldo Tellería. La misiva tuvo por finalidad solicitar que se arbitren las medidas necesarias para que se detenga el conflicto.

Delgado Sempé por último aclaró que el reclamo es ajeno a su jurisdicción y que debe tratar de resolver el gobierno de Río Negro.

La opinión de los retirados

«Acaban de poner un cartel donde dicen que no atienden a nadie. Nosotros somos ajenos a eso, simplemente hacemos ruido en la vereda. No rompemos nada ni insultamos a nadie«, mencionó Luis Alfredo Margagliotti, uno de los policías que dedicó apostarse frente a la sede de Anses.

Las retirados decidieron deslindarse de responsabilidades frente al cierre temporal de la UDAI de Roca. También recalcaron que permanecerán hasta que se les reconozca el bono del 40 por ciento que solicitan.

«En mi caso decidí estar acá por mi derecho a reclamar. Lo que otros negocien con el gobierno de la provincia a mí no me resulta beneficioso. Hace poco salí del cáncer y necesito mi plata ahora. Realmente tengo un sentimiento de angustia que no me lo soluciona nadie», añadió Margagliotti.

Qué es la zona austral

Las medidas de fuerza se vienen gestando desde mediados del año pasado en varios puntos de la provincia, aunque el epicentro se encuentra en Roca. Unos 3.000 efectivos jubilados y 1.500 pensionados esperan cobrar este item.

El beneficio representa un bonificación del 40 por ciento con respecto a los haberes, y se trata de un derecho al que se accede por tratarse de residentes de la Patagonia. Cabe destacar que esta situación se generó cuando se decidió no transferir -como a los otros jubilados provinciales- al sistema nacional administrado por Anses.

Sin embargo, mediante un reclamo de unos 200 efectivos retirados esta discusión se judicializó y tuvo como resultado más de 200 fallos favorables, según manifestaron los retirados.