Sin pan en las escuelas de Roca: estudiantes organizan sentadas para exigir soluciones

Estudiantes de escuelas secundarias en Roca se autoconvocaron para realizar sentadas masivas y exigir respuestas ante la falta de pan para los desayunos en las instituciones educativas de la ciudad. Aseguran que desde Educación no le brindan respuestas. Este diario consultó al Consejo Escolar por esta situación pero no brindaron respuestas.

Cientos de estudiantes comenzaron la semana reclamando la falta de pan en las instituciones escolares a la que asisten, señalaron que la situación se complicó respecto a otros días ya que esta vez les indicaron que: «no habrá hasta nuevo aviso».

Un estudiante de la escuela N°155, Juan Liotta, explicó a Diario RÍO NEGRO que la problemática se repite desde hace varios meses, ya que en varias ocasiones se encontraron con que no podrían recibir su refrigerio escolar por la falta de insumo. «Ya van dos veces en las últimas semanas que nos dijeron no había pan», indicó y agregó que ante la consulta, el proveedor de panadería indicó que las entregas no se están realizando porque desde Educación, no realizan los pagos.

«Hoy es el segundo día de la semana en que no tenemos desayuno y el consejo no nos quiere dar explicaciones», aseguró el joven.

En este sentido el estudiante, quien también forma parte del centro de estudiantes, explicó que se autoconvocaron con centros pertenecientes a otras escuelas y organizaron un grupo para llevar el reclamo en conjunto. «Vamos a estar haciendo sentadas para visibilizar la situación y exigir las respuestas que nos merecemos», expresó.

Este es uno de lo muchos ejemplos de abandono que hay hacia la educación pública en la localidad Juan Liotta, estudiante de la escuela N°155

El joven detalló que hasta el momento son 11 las escuelas que se sumaron a la iniciativa ya que todas comparten la misma problemática y temen continuar en la misma situación.

Sin pan en las escuelas de Roca: Unter apuntó contra Educación

Fuentes del gremio docente Unter señalaron que durante una reunión realizada el día lunes 6 en el Consejo Escolar de Roca, presentaron una queja formal por la situación de la falta de pan en las escuelas.

Indicaron que esto ya afectó a todos los establecimientos educativos y por ello denuncian «la improvisación oficial con el alimento de los estudiantes».

Por su parte agregaron que según lo recabado, la empresa panificadora que presta el servicio «decidió suspender la entrega del pan para el refrigerio en reclamo por la falta de pago de la provincia». Esto llevó a que los estudiantes quedaran involucrados por ser los principales afectados.

«Repudiamos la vulneración de derechos y el ajuste abierto y descarnado que el gobierno provincial está aplicando en áreas tan sensibles como el transporte y los comedores escolares, que atenta directamente contra el derecho social a la educación«, criticaron desde el gremio docente.

Desde este medio se solicitó una explicación al Consejo Escolar de Roca para ahondar en la situación, pero no respondieron a la consulta.