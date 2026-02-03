Sin pavimento y listo para el hormigón: así avanza la obra en el puente ferrocarretero de Viedma y Patagones

A dos semanas del corte total del puente ferrocarretero que une Viedma y Carmen de Patagones, los trabajos de reparación y mantenimiento muestran avances concretos sobre la estructura. Desde la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios de la Municipalidad de Carmen de Patagones confirmaron que las tareas se desarrollan a buen ritmo y ya se completó una de las etapas clave de la obra.

Según se informó oficialmente, finalizó el levantamiento del hormigón y de los adoquines originales del puente, que serán reemplazados en los próximos días. En paralelo, la estructura quedó completamente preparada para iniciar el colado del nuevo hormigón, uno de los puntos centrales del plan de intervención.

Las obras forman parte del trabajo conjunto entre la Municipalidad de Viedma, la Municipalidad de Patagones y la empresa Tren Patagónico, en el marco del plan integral de mantenimiento acordado para mejorar las condiciones del histórico viaducto.

Qué trabajos se están realizando

Entre las tareas que se ejecutan actualmente y las previstas para los próximos días se encuentran:

Levantamiento del pavimento y adoquinado existente (ya finalizado).

Preparación de la base estructural.

Colado de nuevo hormigón.

Reemplazo del adoquinado.

Limpieza general del puente.

Inicio de trabajos de pintura.

Mejoras en el sistema de iluminación.

Mantenimiento estructural general.

Desde el área técnica indicaron que, en paralelo a estas intervenciones, se desarrollan tareas de limpieza profunda y se prevé comenzar con los trabajos de pintura en distintos sectores del puente.

Operarios realizan tareas de limpieza y pintura sobre el puente Ferrocarretero. Foto: Marcelo Ochoa.

Cómo sigue el tránsito mientras duren las obras

El puente ferrocarretero permanece completamente cerrado al tránsito desde el 20 de enero y el corte se extenderá por aproximadamente 20 días, según lo anunciado en su momento por las autoridades.

Durante este período, todo el tránsito vehicular entre Viedma y Patagones continúa siendo desviado por el puente Basilio Villarino, donde se registra un incremento significativo en la circulación, especialmente en horarios pico.

Avanzan las tareas sobre el histórico puente. Marcelo Ochoa.

Además, para quienes se movilizan a pie o en bicicleta, se mantiene como alternativa el tradicional cruce en la lanchita, que conecta ambas costas del río Negro y se convierte en una opción práctica mientras duren las obras.

Por este motivo, se reiteró el pedido a conductores y transportistas de circular con precaución, respetar la señalización y prever posibles demoras en los tiempos de traslado.