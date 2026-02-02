Turismo en Río Negro: Viedma y El Cóndor mejoraron los números de la primera quincena y superaron el 80%

La capital rionegrina y el balneario El Cóndor cerraron la segunda mitad de enero con números turísticos que marcan un crecimiento sostenido de la actividad. Según el informe oficial de la Municipalidad de Viedma, la ocupación promedio entre el 16 y el 31 de enero alcanzó el 81%, superando el 76,2% registrado en la primera quincena del mes.

El relevamiento, elaborado por la secretaría de Desarrollo Económico, Producción y Turismo a partir de datos de hoteles, complejos, departamentos y casas de alquiler temporario, también mostró picos del 100% de ocupación en coincidencia con dos de los eventos más convocantes del verano: la Fiesta Nacional del Río y la Regata Internacional del Río Negro.

En la comparación interanual, el crecimiento es aún más significativo. La segunda quincena de enero de 2026 registró un incremento del 17% respecto al mismo período de 2025.

Desde el municipio destacaron que este escenario positivo no es aislado, sino que responde tanto al atractivo de los espectáculos como al trabajo sostenido de promoción turística que lleva adelante el Ente Mixto de Promoción Turística (Envitur). Bajo la conducción del subsecretario de Turismo municipal, Sergio Rodríguez, y con fuerte participación del sector privado, este esquema público-privado trabaja desde hace tres años para posicionar a Viedma, El Cóndor y la costa atlántica como un destino competitivo.

La agenda de eventos fue clave para el crecimiento de la ocupación en Viedma y El Cóndor. Foto: gentileza.

Para el intendente, los números de enero validan la estrategia de promoción del destino

El intendente Marcos Castro valoró el impacto de los eventos en la ocupación y el modelo de gestión implementado. «Los datos de la segunda quincena de enero muestran que nuestros eventos de alcance regional y nacional tienen un impacto directo en la ocupación turística, pero también validan un modelo de gestión en la promoción de nuestros atractivos», señaló.

Castro subrayó además la importancia de la Fiesta Nacional del Río y la Regata Internacional del Río Negro para lograr la ocupación plena y remarcó el rol del Envitur en la consolidación del destino: «Esta consolidación es posible gracias a la sinergia con el sector privado dentro del Envitur. Los datos nos permiten afianzar el camino elegido para seguir apostando a Viedma, El Cóndor y nuestra costa Atlántica como un destino profesional y competitivo», concluyó.