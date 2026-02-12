Alerta extrema en ocho provincias: tormentas severas, lluvias, granizo y ráfagas de 90 km/h sacuden al país

Este miércoles el mapa de Argentina se tiñe de advertencias. Un sistema de tormentas de rápida evolución está golpeando con fuerza una vasta porción del territorio nacional, generando un escenario de riesgo que combina granizo, actividad eléctrica constante y vientos con fuerza de temporal.

La situación más crítica se vive en las zonas marcadas bajo alerta naranja, donde el SMN advierte sobre tormentas localmente severas que podrían descargar hasta 90 mm de agua en cuestión de horas. Los residentes de las zonas afectadas deben prepararse para:

Sectores de Santa Fe, Córdoba y Santiago del Estero encabezan la lista de peligrosidad con anuncios de ráfagas que podrían superar los 90 km/h, capaces de derribar tendido eléctrico y arbolado.

Además, se espera que lleguen tormentas y granizos a la zona.

Alerta Amarilla: ráfagas y lluvias copiosas en cinco provincias

En una franja aún más extensa, que incluye a Entre Ríos, Corrientes, Tucumán, Salta y Jujuy, rige el nivel amarillo. Aquí, aunque las tormentas son más aisladas, mantienen un alto potencial de daño:

Acumulados: Entre 30 y 70 mm .

Entre . Viento: Ráfagas de hasta 80 km/h que complicarán la circulación en rutas nacionales.

Mientras el norte se inunda, la Patagonia transita su propio desafío climático bajo la influencia de un frente frío que ya «limpió» la ola de calor: