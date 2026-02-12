Alerta extrema en ocho provincias: tormentas severas, lluvias, granizo y ráfagas de 90 km/h sacuden al país
: El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una advertencia urgente por un frente de inestabilidad que avanza con furia sobre el centro y norte argentino. Mientras tanto, en el Alto Valle, el frente frío se hace sentir con ráfagas de 50 km/h y una temperatura que bajó 10 grados en 24 horas.
Este miércoles el mapa de Argentina se tiñe de advertencias. Un sistema de tormentas de rápida evolución está golpeando con fuerza una vasta porción del territorio nacional, generando un escenario de riesgo que combina granizo, actividad eléctrica constante y vientos con fuerza de temporal.
La situación más crítica se vive en las zonas marcadas bajo alerta naranja, donde el SMN advierte sobre tormentas localmente severas que podrían descargar hasta 90 mm de agua en cuestión de horas. Los residentes de las zonas afectadas deben prepararse para:
Sectores de Santa Fe, Córdoba y Santiago del Estero encabezan la lista de peligrosidad con anuncios de ráfagas que podrían superar los 90 km/h, capaces de derribar tendido eléctrico y arbolado.
Además, se espera que lleguen tormentas y granizos a la zona.
Alerta Amarilla: ráfagas y lluvias copiosas en cinco provincias
En una franja aún más extensa, que incluye a Entre Ríos, Corrientes, Tucumán, Salta y Jujuy, rige el nivel amarillo. Aquí, aunque las tormentas son más aisladas, mantienen un alto potencial de daño:
- Acumulados: Entre 30 y 70 mm.
- Viento: Ráfagas de hasta 80 km/h que complicarán la circulación en rutas nacionales.
Mientras el norte se inunda, la Patagonia transita su propio desafío climático bajo la influencia de un frente frío que ya «limpió» la ola de calor:
- Alto Valle: Tras un miércoles de transición, hoy jueves la máxima se planta en apenas 25°C. El fenómeno aquí es el viento constante del sudoeste con ráfagas de 50 km/h, que mantiene el ambiente fresco pero «sucio» por el polvo en suspensión.
- Cordillera: En Bariloche y San Martín de los Andes el ambiente es netamente invernal, con máximas que no superan los 13°C y lluvias persistentes.
