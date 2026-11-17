Con una máscara especial por su fractura en la mandíbula, Martínez buscará conseguir un récord en la Selección frente a Costa Rica. (Foto: @emi_martinez26)

Emiliano Martínez tendrá un nuevo desafío este martes con la Selección Argentina. Después de quedar al margen del clásico ante Uruguay, el arquero volverá a ocupar el arco desde el comienzo frente a Costa Rica, en el amistoso que se disputará desde las 20 en el estadio Mario Alberto Kempes. Una nueva valla invicta le permitirá alcanzar un récord histórico.

El propio Lionel Scaloni confirmó su presencia en la conferencia de prensa previa al encuentro: «Emiliano va a atajar. En el partido anterior era un riesgo y confiamos en Gero (Rulli)». De esta manera, el marplatense, que utilizará una máscara especial, regresará a la titularidad tras recuperarse de la fractura de mandíbula que sufrió en octubre, durante un partido entre Chelsea y Everton.

Dibu acumula 46 partidos sin recibir goles en 70 presentaciones con la camiseta argentina. Si consigue mantener el cero ante los costarricenses, llegará a 47 y alcanzará a Sergio Romero, el líder.

La diferencia entre ambos registros también refleja la efectividad del actual arquero de la Albiceleste. Martínez necesitaría apenas 71 partidos para igualar una marca que Chiquito consiguió en 96 presentaciones. En términos porcentuales, el actual titular registra un 65,71% de vallas invictas, contra el 48,96% de su antecesor.

El podio histórico lo completa Roberto Abbondanzieri, con 22 encuentros sin recibir goles en 49 partidos. Dibu tiene la posibilidad de convertirse en el arquero con más vallas invictas de la historia de la Selección junto, una distinción que podría conseguir antes de finalizar el año.