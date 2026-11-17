El mercado inmobiliario rural de Río Negro sumó una nueva operación de gran escala. Ceibos Group adquirió Colforta, un establecimiento de aproximadamente 19.000 hectáreas ubicado en Pomona, en el Valle Medio del río Negro. La compra fue confirmada a Río Negro Rural por fuentes del grupo empresario, mientras que los detalles de la transacción fueron reconstruidos a partir de consultas realizadas por este medio a fuentes cercanas a la operación.

La particularidad del negocio es que el campo es contiguo a Fortín Copahue, el establecimiento de Agrónica que Ceibos Group adquirió junto a un socio a principios de 2026. De esta manera, ambas propiedades conforman un bloque territorial de importantes dimensiones en una de las zonas con mayor potencial de expansión agrícola de la Patagonia.

Colforta: los primeros cambios productivos tras la operación

Por el momento, no trascendieron definiciones oficiales sobre el destino productivo que tendrá Colforta bajo su nueva propiedad. Sin embargo, algunos movimientos recientes permiten identificar cambios en el esquema de explotación del establecimiento.

Uno de ellos es la liquidación de la totalidad de los vientres del rodeo de cría que funcionaba en el campo. La decisión supone el retiro de la actividad reproductiva bovina que se desarrollaba en buena parte de sus tierras, aunque todavía no permite anticipar qué producción la reemplazará.

En las aproximadamente 200 hectáreas que cuentan con riego por manto, actualmente hay implantaciones de alfalfa y maíz. También se modificó el esquema de acondicionamiento de la alfalfa: la elaboración de fardos fue reemplazada por la producción de megafardos, un formato de mayor volumen y muy utilizado en los circuitos comerciales de exportación.

Plantación de maíz en el campo, recientemente vendido en Pomona. Foto: captura de video.

La incorporación del establecimiento también tiene una dimensión estratégica por sus condiciones naturales e infraestructura. La propiedad cuenta con energía eléctrica, tres galpones de importantes dimensiones, comedor y gamela para el personal. Su superficie está compuesta mayoritariamente por tierras de valle, mientras que el resto corresponde a sectores de meseta. Además, dispone de aproximadamente siete kilómetros de costa sobre el río Negro.

El acceso al agua y las condiciones agroclimáticas constituyen algunos de los principales activos de la zona. Pomona forma parte del oasis productivo del Valle Medio, donde la disponibilidad de agua del río Negro permite desarrollar agricultura bajo riego en un entorno de precipitaciones escasas. La elevada heliofanía, la baja humedad relativa y la amplitud térmica diaria son factores favorables para cultivos como la alfalfa y el maíz. La calidad del recurso hídrico también representa una ventaja para el desarrollo agrícola, aunque el aprovechamiento de cada superficie depende de las características del suelo, la infraestructura y el manejo del riego.

De un tambo emblemático a la producción agrícola y ganadera

Colforta tiene una historia productiva vinculada a distintas etapas de la actividad agropecuaria regional. Durante años, el establecimiento fue conocido por su explotación lechera, donde funcionaba un tambo calesita que generaba una importante cantidad de puestos de trabajo y tenía relevancia en la economía local.

Con el cese de esa actividad, el campo atravesó diferentes esquemas de producción. En las superficies bajo riego se desarrollaron cultivos de tomate, que posteriormente dieron paso a otros modelos de aprovechamiento. Entre ellos se encontraron los arrendamientos de tierras a productores dedicados a la cebolla, además de la implantación de pasturas, remolacha forrajera y la cría extensiva de ganado bovino.

Remolacha forrajera en Colforta, recientemente vendido. Foto: captura de video.

Esa sucesión de actividades refleja también las posibilidades de diversificación productiva que ofrece el establecimiento. La combinación de tierras de valle, sectores de meseta, disponibilidad de agua y una extensión considerable abre distintas alternativas de aprovechamiento, aunque su desarrollo requiere inversiones en infraestructura y sistemas de riego.

Ceibos Group: de la compra de Agrónica a una nueva apuesta en Río Negro

La adquisición de Colforta amplía la presencia de Ceibos Group en el Valle Medio, donde el grupo ya había protagonizado una de las operaciones rurales más importantes de los últimos años.

A comienzos de 2026 adquirió Agrónica SA, la empresa que pertenecía a la firma española Nafosa y que se había consolidado como la principal productora de alfalfa de la Patagonia. La operación incluyó el establecimiento Fortín Copahue, ubicado en Colonia Josefa, con una superficie total cercana a las 10.000 hectáreas.

Imagen aérea de un campo bajo riego en Fortín Copahue, campo ubicado en el Valle Medio del río Negro. Foto: Diario RÍO NEGRO.

En aquel momento, Agrónica contaba con unas 1.300 hectáreas bajo riego mediante 27 pivotes centrales, una infraestructura que permitía producir alrededor de 10.000 toneladas anuales de megafardos de alfalfa. Cerca del 70% de ese volumen tenía como destino los mercados internacionales. El establecimiento, además, contaba con potencial para ampliar considerablemente su superficie irrigada.

La incorporación de Colforta supone ahora un nuevo paso en la expansión territorial del grupo en Río Negro. La cercanía entre ambos establecimientos abre la posibilidad de pensar una gestión integrada de los recursos, la infraestructura y las actividades productivas, aunque todavía no se conocen los planes concretos para esa articulación.

En su presentación institucional, Ceibos Group define su estrategia a partir de la diversificación territorial, la regeneración de tierras y la comercialización. También plantea la integración de la cadena de valor de ingredientes, proteínas y productos lácteos, con inversiones en tecnología agropecuaria, agricultura regenerativa, inteligencia de datos y plataformas digitales.

Con la compra de Colforta, Ceibos Group suma un nuevo activo de gran escala en el Valle Medio. La incógnita ahora pasa por conocer qué modelo productivo implementará en esas 19.000 hectáreas y cómo se integrará con Fortín Copahue, dos establecimientos contiguos que se unen para dar lugar a una gran unidad productiva.

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