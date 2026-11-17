La conducción provincial de ATEN exigió este martes 17 la renuncia de Carlos Quintriqueo a la Secretaría General de la CTA Neuquén. El reclamo llega después de que se conociera el acuerdo entre el dirigente, que preside el partido Más por Neuquén, y Jorge Sobisch de cara a las elecciones provinciales de febrero de 2027.

El comunicado se difundió tras el anuncio de una conferencia de prensa conjunta, prevista para este miércoles en la capital neuquina, en la que también estaría la UCR provincial.

ATEN calificó el acuerdo de “inesperado y repudiable”. Recordó que durante 19 años sostuvo la responsabilidad política de Sobisch en el operativo de Arroyito de 2007, donde fue asesinado el maestro Carlos Fuentealba. “No se puede separar la política sindical de la partidaria en un punto tan sensible e irreconciliable”, señaló el gremio.

La convocatoria que generó el rechazo de ATEN.

Según el documento, apoyar a quien “reprimió” y “persiguió” a los trabajadores es “la superación de un límite inaceptable” que “echa por tierra las luchas históricas de la CTA”. También recordó los intentos de privatizar el EPEN, el EPAS y el BPN durante los gobiernos del exgobernador.

El planteo tiene peso interno. ATEN fue parte de la Lista 10 de unidad, que el 4 de noviembre le dio a Quintriqueo más del 80% de los votos y la continuidad al frente de la central. Una de las secretarías adjuntas quedó en manos de Cintia Galetto, de ATEN. En ese armado también estuvieron ATE, SEJUN, SIAP, APA y AJEPROC, entre otras organizaciones.

“Hemos integrado la Lista 10 de la CTA en un esfuerzo unitario que creíamos necesario”, explicó el gremio, en referencia al contexto nacional de “ajuste, pérdida de derechos y represión”. Por eso, la exigencia de renuncia es “indeclinable”.