El gremio Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (Unter) realizará un paro de 24 horas el próximo miércoles 25 de noviembre en todas las seccionales de la provincia. La medida fue confirmada por la secretaria general del gremio, Laura Ortiz, a Diario RÍO NEGRO, luego de que venciera el plazo que el sindicato había fijado para que el Gobierno convocara a una nueva paritaria docente.

Tras el último Congreso de Unter, en el que se rechazó la propuesta salarial del Gobierno provincial, el sindicato resolvió exigir una nueva convocatoria paritaria antes del 15 de noviembre. Además, advirtió que realizaría un paro de 24 horas si no se concretaba el llamado dentro de ese plazo.

La convocatoria no se concretó según indicaron desde Unter y el gremio confirmó la medida de fuerza.

Los reclamos que sostienen la medida de Unter

En diálogo con este medio Ortiz explicó que el paro también responde a otros reclamos que el sindicato mantiene sin respuestas. «Seguimos con cientos de compañeros/as a la espera de su jubilación, porque nos siguen postergando las mesas de trabajo, por la cantidad de cierres de cargos previstos y todas las demandas que tienen un tiempo largo de espera de respuesta», señaló.

Entre sus reclamos, el sindicato planteó que los salarios alcancen el valor índice, una recomposición sobre los haberes remunerativos y un adicional por ubicación del 80% para Bariloche y las regiones con un costo de vida elevado.

«Reclamamos respuestas por los más de 300 trámites jubilatorios demorados, afectados por el peso de las sumas no remunerativas en nuestros salarios. Exigimos que el Gobierno garantice los aportes previsionales y el derecho a jubilarse», afirmaron en un comunicado por sus redes sociales.

En la negociación con los sindicatos estatales, la oferta provincial fue aceptada por ATE, mientras que UPCN no la convalidó. Unter también rechazó el ofrecimiento para el sector docente.

Qué aumento ofreció Provincia a los docentes de Río Negro

La última propuesta provincial contempló una suba del 4,18% con los haberes de octubre, calculada sobre el promedio de la inflación de agosto y septiembre. Además, el Gobierno provincial planteó una nueva actualización con los salarios de diciembre, que tomará como referencia los índices de inflación de octubre.

El Gobierno decidió liquidar esa actualización pese al rechazo de Unter. Según informó el Ejecutivo, con la suba los salarios docentes acumularán un incremento nominal del 25,9% durante 2026. Para un maestro de grado de jornada simple y sin antigüedad, el sueldo de bolsillo de octubre será de $1.412.430.

La oferta también incluyó una nueva actualización con los salarios de diciembre, calculada según la inflación de octubre, que tendrá impacto en el medio aguinaldo. Además, propuso el pago de una suma extraordinaria durante el primer trimestre de 2027, cuyo monto deberá definirse en una próxima reunión.